Conductores no pagarán peaje en rutas nacionales en estas fechas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio una buena noticia para los conductores, especialmente para los viajeros que aprovecharán los próximos feriados para irse a la playa o a la montaña.

Se suspenderá el cobro de los peajes para el 24 y el 31 de diciembre. Esto significa que los conductores podrán transitar libremente durante estas fechas en las rutas nacionales.

Las autoridades indicaron que esta medida se aplicará entre el mediodía del miércoles 24 y el mediodía del jueves 25 de diciembre.

El MOPT informó que el 24 y el 31 de diciembre no se cobrará el peaje. (MOPT/MOPT)

También se aplicará entre el mediodía del miércoles 31 de diciembre y el mediodía del jueves 1.° de enero de 2026.

Aunque no se cobrará el peaje en estas fechas, el MOPT hizo un llamado a los conductores para que bajen la velocidad al pasar por los puestos de cobro, pues si transitan a una alta velocidad, podrían chocar contra las estructuras de la estación de peaje.

¿En cuáles peajes se suspenderá el pago?

Esta medida se aplicará en la ruta nacional 2, carretera Florencio del Castillo, para la caseta de cobro en Tres Ríos de La Unión.

La suspensión del peaje también tendrá efecto en la ruta nacional 32, Braulio Carrillo, en la estación de peaje ubicada en San Isidro de Heredia.

Asimismo, se aplicará en las dos casetas ubicadas en la ruta 1, en las secciones de la General Cañas (Río Segundo de Alajuela) y Bernardo Soto (Naranjo). Cabe mencionar que en esta zona, desde setiembre, no se cobra el peaje.

