Primeros ganadores ya cobran premios del Gordo Navideño

La Junta de Protección Social (JPS) informó la noche de este lunes 15 de diciembre que ya se presentaron los primeros afortunados a reclamar el dinero del segundo y tercer premio del Gordo Navideño.

El sorteo más esperado del año se realizó el domingo 14 de diciembre y estas fueron las combinaciones ganadoras:

Premio mayor (¢1.600 millones por entero): número 78 con la serie 714

número con la serie Segundo premio (¢160 millones por entero): número 59 con la serie 052

número con la serie Tercer premio (¢80 millones por entero): número 92 con la serie 244

Según la JPS, ya se pagaron 193 fracciones del segundo premio, lo que presenta un desembolso total de 772 millones de colones.

La JPS informó que varias personas ya han reclamado el segundo y el tercer premio. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto al tercer premio, se han pagado cuatro fracciones directamente en las oficinas de la Junta (8 millones de colones) y otras 18 fracciones en agencias bancarias autorizadas (36 millones de colones).

La JPS recordó a los suertudos que tienen 60 días naturales, a partir del domingo 14 de diciembre, para hacer efectivos sus premios. Además, es indispensable presentar el pedacito en buen estado.

Polémica por premio mayor

El Gordo Navideño de este año desató una fuerte polémica, pues la JPS confirmó el lunes 15 de diciembre que no se vendió el premio mayor, pese a que había anunciado el domingo que se había vendido en el sitio web.

“Respecto al premio mayor, los registros oficiales confirman que el número y la serie ganadores estuvieron disponibles para su adquisición como parte del inventario que se puso a disposición en el sitio de venta en línea dentro de los plazos definidos; sin embargo, no fueron comprados antes del cierre de ventas, por lo que el premio quedó en condición de no vendido, una posibilidad propia del azar”, informó la JPS en un comunicado.

La JPS confirmó el lunes que el premio mayor no se vendió, por lo que no hubo ganador. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

El dinero de este premio quedará repartido entre las diferentes organizaciones de bienestar social que la JPS apoya; por ejemplo, será destinado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense, entre otros.

