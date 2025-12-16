Rodrigo Chaves no irá hoy a la Asamblea Legislativa: “Ha estado muy, muy mal”, dice Pilar Cisneros

Rodrigo Chaves, presidente de la República, visitó El Salvador a finales de la semana pasada y regresó enfermo.

La diputada oficialista Pilar Cisneros informó a La Teja que el mandatario pasó un terrible fin de semana, pero ya se siente un poco mejor.

Rodrigo Chaves regresó enfermo de su viaje a El Salvador. (Cortesía)

“Agarró un fuertísimo resfrío ahora que estuvo en El Salvador, ya está un poquito más recuperado, pero ha estado muy, muy mal, con mucha tos, fiebre; el fin de semana pasó muy mal, ya levantó cabeza, pero sí ha estado muy mal”, detalló la diputada este martes en la mañana, poco después de que Presidencia informara por medio de un comunicado que Chaves no llegaría a la Asamblea Legislativa a hacer el uso de la palabra en la sesión en la que los legisladores votarán si le levantan o no la inmunidad.

El presidente está trabajando

Al consultarle a Cisneros si el presidente está laborando o, debido a la enfermedad, está en la casa, dijo que está cumpliendo con sus labores.

“Ya está trabajando. Pasó peor el fin de semana, sin salir de la casa. Ya ayer atendió compromisos y hoy (martes) también lo hará, aseguró la oficialista.

Los diputados votarán este martes para ver si levantan la inmunidad al mandatario. (Aarón Sequeira)

Este martes a la 1 de la tarde iniciará la sesión histórica del plenario legislativo en la que los diputados votarán para determinar si Chaves mantendrá el fuero o lo pierde para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigue 15 denuncias por el presunto delito de beligerancia política que tiene contra el mandatario.

En setiembre pasado se dio una votación similar luego de que la Fiscalía solicitara el levantamiento de la inmunidad de Chaves para tramitar el caso del BCIE - Cariñitos, pero en esa ocasión no se alcanzaron los 38 votos necesarios para levantarle la inmunidad al presidente; solo hubo 34 votos a favor del levantamiento del fuero.