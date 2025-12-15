Este martes será un día histórico para Rodrigo Chaves y para Costa Rica

Este martes 16 de diciembre quedará grabado como una fecha definitoria en la política costarricense y, específicamente, en el mandato del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Una decisión de la Asamblea Legislativa, esperada con gran tensión por los protagonistas políticos, determinará si el mandatario conservará su inmunidad presidencial frente a una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por 15 denuncias de beligerancia política.

Este martes se definirá si Rodrigo Chaves conserva o no su inmunidad. (Rafael Pacheco)

Este no es un día cualquiera, es la segunda vez en la historia de Costa Rica en la que los diputados votan para quitarle o no la inmunidad a un presidente en ejercicio.

La primera vez también fue para decidir sobre el fuero de protección de Rodrigo Chaves, se llevó a cabo en setiembre pasado y 34 legisladores votaron a favor de quitarle la inmunidad, pero para lograrlo se necesitan como mínimo 38 votos, por lo que la conservó en esa ocasión.

TSE pretende investigar 15 causas contra el presidente

Si los diputados deciden revocar el fuero, se abriría un camino legal que, aunque complejo, no tiene precedentes en la historia del país.

El TSE pretende investigar 15 denuncias recibidas contra el presidente por supuesta beligerancia política. En caso de ser encontrado culpable de ese delito, a Chaves podrían incluso quitarlo del cargo e inhabilitarlo para ejercer puestos públicos por varios años.

La resolución del 16 de diciembre no solo impactará la situación personal del presidente Chaves, sino que también definirá la capacidad de maniobra de su gobierno en los meses venideros. Un resultado adverso podría significar un debilitamiento de su liderazgo.

Chaves ha convocado proyectos de ley de diputados que votarán en contra de quitarle la inmunidad. (Rafael Pacheco)

Ambiente tenso en la Asamblea Legislativa

De momento, el panorama en el Congreso es tenso y los votos están limitados, ya que está muy similar a la situación de setiembre anterior.

El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, anunció hace unos días que su bancada volverá a votar en contra de quitarle la inmunidad a Chaves.

A estos seis votos se le suman los ocho del oficialismo. Además, extraoficialmente se estima que unos cinco legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también voten en contra.

A ellos se les sumarían los independientes Gilbert Jiménez y Luis Diego Vargas. Además, la diputada liberacionista Carolina Delgado podría unirse a esta posición.

¿Quienes votarían a favor de quitarle la inmunidad al presidente?

Los diputados que sí han confirmado que votarán a favor de quitarle el fuero a Chaves son las independientes Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero y Johana Obando.

En setiembre pasado 34 diputados votaron a favor de quitarle la inmunidad al presidente. (John Durán)

A ellas se suman 17 votos del Partido Liberación Nacional (PLN), cuatro del PUSC (Vanesa Castro, Carlos Felipe García, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas). El Frente Amplio aportaría cinco votos (Sofía Guillén está en su licencia de maternidad).

Además, habría que sumar los dos votos del Partido Liberal Progresista (PLP).

Aún no se sabe cómo votarán las legisladoras Luz Mary Alpízar y María Marta Padilla, quienes en setiembre votaron a favor, por lo que podrían repetir.

Si se suman todos estos votos a favor, el resultado sería de 34, la misma cantidad de votos que la ocasión anterior, y no alcanzarían para quitarle el fuero al mandatario.