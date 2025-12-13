“Pegaba gritos y golpeaba la mesa”: Amador revela el supuesto “capricho” que desataba la furia de Rodrigo Chaves

Luis Amador, quien fue ministro de Transportes en la administración de Rodrigo Chaves y ahora es candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), habló con La Teja de sus propuestas, de su despido y también de la relación que tuvo con el presidente Rodrigo Chaves mientras estuvo en el Gobierno.

El exjerarca también habló de su familia, un tema que menciona poco, porque no le gusta que su vida política afecte a sus seres queridos.

Luis Amador dice que tiene la capacidad para solucionar los problemas del país. (John Durán)

“Tengo dos hijos y me gusta mantenerlos separados de mi vida pública por razones evidentes, para que ellos puedan estar tranquilos, ir adonde quieran sin que los identifiquen. Soy casado por segunda vez”, aclaró Amador.

Recordó que vivió afuera del país desde el 2006 y regresó en varias ocasiones antes de meterse de lleno en política.

Cayó en las encuestas

Cuando fue ministro de Obras Públicas y Transportes, Amador dio señales de que quería lanzarse como candidato presidencial, arrancó con un apoyo altísimo, pero luego de que lo despidieron, se desplomó.

“Cuando usted tiene la capacidad de hacer obras, la gente lo ve: la inspección vehicular más barata, el kilómetro 44 arreglado, circunvalación norte abierta… uno tiene el apoyo.

“Después de que a uno lo despiden, no solo le ensucian el nombre injustamente, sino que uno pierde la capacidad de hacer cosas por el país. Y el tico es muy olvidadizo”.

Amador se hizo muy popular cuando fue ministro de Transportes. (Cortesía)

¿Cómo bajaría el desempleo?

Al entrar en el tema de las propuestas para resolver los problemas del país, Amador empezó hablando del desempleo y aseguró que este no se arregla con una sola acción, sino prendiendo “varios motores” de la economía.

“Usted tiene que activar la coordinación con empresa privada para ver cuáles puestos no se están llenando, y articular con el INA y la UTN para que la gente aprenda esas destrezas”.

También propone replicar el modelo de zona franca, pero afuera del Gran Área Metropolitana; crear incubadoras de empresas en universidades y digitalizar a las pymes.

También, invertir en sectores como biotecnología, automotriz, manufactura y salud. Desarrollar la línea costera con inversión extranjera, abrir aeropuertos en Limón y la zona sur para reactivar el turismo y arrancar con el ferrocarril de carga.

Gobierno desarticuló la coordinación de seguridad

Para Amador, la histórica ola de violencia que enfrenta el país creció porque se desarmó la estrategia conjunta entre instituciones.

El exministro dice que varias veces le tocó ver a Rodrigo Chaves enojado. (Cortesía)

“El principal error del gobierno actual es haber desarticulado esa coordinación que existía en el Consejo de Seguridad”.

Dice que él retomaría ese modelo, pero más fuerte.

“Usted tiene que coordinar policía migratoria, guardacostas, vigilancia aérea, tránsito, control fiscal, drogas, Fuerza Pública y DIS para atacar el crimen organizado en todas sus áreas”.

¿Costa Rica es un narcoestado?

La respuesta de Amador es cautelosa.

“No me consta, no lo puedo confirmar”.

Aun así, deja entrever sus sospechas por el tipo de cambio.

“Que el dólar caiga tanto sin que tengamos miles de industrias… ¿podría ser lavado de dinero del narcotráfico? Es parte de las sospechas que uno tiene, pero no hay pruebas”.

Amador asegura que Chaves lo despidió de forma injusta. (Albert Marín)

Educación: “Hay que cambiar el modelo”

Sobre la crisis educativa, dice que el país ocupa una reforma profunda.

“Usted tiene que hacer una reforma curricular. Poner pruebas en sexto, noveno… no para que se queden, sino para avisar cómo vamos”.

Asegura que Costa Rica debe apuntar a un modelo aplicado y moderno, como el Bachillerato Internacional.

Además, promete fortalecer infraestructura, capacitar docentes, impulsar bilingüismo y modernizar los colegios.

En el tema de la infraestructura vial y las presas, Amador dice que arreglar calles no basta.

“Tenemos que impulsar transporte público moderno. Un metro subterráneo, tren de larga distancia, tranvías, buses eléctricos, estacionamientos gratuitos conectados a estaciones”, señaló.

Amador dice que el presidente le pedía que se mostraran cercanos en público. (Presidencia)

Listas de espera: “La Caja debe operar como una empresa privada”

Para Amador, el problema con las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es enorme y requiere varios frentes:

- Eliminar labores administrativas al personal médico.

- Expandir y modernizar hospitales.

- Convertir ebais en clínicas más completas.

- Tercerizar servicios quirúrgicos con privados mientras se construye infraestructura nueva.

“¿De qué me sirve tener la plata si no tengo la capacidad de atender al paciente?”, expresó el candidato.

Incluso propone traer turismo médico para financiar hospitales públicos bajo concesión.

Urge una reforma educativa y capacitación para los educadores. (Alonso Tenorio)

¿Cómo llegó al gobierno?

Amador aseguró que antes de llegar al gobierno no conocía a nadie del equipo de Rodrigo Chaves.

“Yo tenía dos años de enviar mensajes a agrupaciones políticas diciendo que me interesaba venir a aplicar lo que aprendí afuera”.

Cuando supo que el Ejecutivo andaba en busca de candidatos para los ministerios, llenó un formulario, envió sus atestados y una semana antes del 8 de mayo lo llamaron.

Luis Amador asegura que Rodrigo Chaves es muy distinto a como se muestra en las conferencias de prensa

Su relación con el presidente Chaves: “Nunca fuimos amigos”

Sobre la supuesta cercanía con Chaves, Amador lo niega.

“Nunca llegamos a ser amigos. Yo me limité a trabajar”.

Cuenta que surgieron desacuerdos cuando veía “cosas extrañas”.

“Él quería que saliéramos más juntos porque decían que nos veían distanciados. A mí eso no me interesa. A él sí le interesaba el show”.

También reveló que Chaves es muy diferente a como actúa en las conferencias.

“Es otra persona completamente diferente. Y el problema es que es otra persona que solo promueve los temas que a él le interesan y que a veces no son los de más alto impacto para el país.

El candidato dice que urge unidad entre poderes para luchar contra el narcotráfico. (Albert Marín)

“Por ejemplo, le dijimos: ‘rescatemos la ruta 27, se puede titularizar, ya tenemos todo el estudio hecho, se le inyectan los recursos al concesionario para que haga la ampliación de inmediato, se hace con la banca estatal y con los fondos de pensión; en siete años esto le regresa al país, le genera 100 millones de dólares al país de ingresos netos. A él le interesó irse por otro lado”, asegura.

Amador dice que incluso le tocó ver al presidente enojado y pegando gritos.

“Me tocó verlo golpear la mesa y a veces en un sin sentido que yo no entendía y que después llegué a comprender. Me tocó en una reunión de infraestructura, en la que había que revisar todos los proyectos del sector transportes e infraestructura, todos: me refiero a puertos, aeropuertos, sus carreteras; ferrocarriles, todos, y lo único que le interesaba eran los atracaderos en las islas del Golfo de Nicoya, ese era el único tema que a él le interesaba.

“Se levantó y pegaba gritos y golpeaba la mesa porque los atracaderos no iban a salir a tiempo. Cuando usted al mismo momento tiene el colapso en San José-San Ramón, tiene el colapso en la ruta 27 con la solución que ya le dije, tiene la necesidad de expandir las operaciones del Incofer a Cartago... cuando uno ve esos sinsentidos, uno dice: ‘¿atracaderos en las islas?’, ¿por qué atracaderos en las islas? y nos regresamos entonces a la estabilidad del tipo de cambio del dólar y el colón costarricense", especuló.

La Teja le envió un correo a Presidencia desde el jueves 11 de diciembre para conocer la versión del presidente de la República, para ver si es cierto que tuvo esa reacción frente a Amador o lo niega, pero al momento de la publicación de esta noticia, el domingo 14 de diciembre, no habíamos obtenido una respuesta.