Urge que lea lo que está pasando con los medicamentos para que no ponga en riesgo la salud de su familia

La llegada de la época navideña y la mayor circulación de dinero por los aguinaldos, crean el ambiente propicio para el tráfico de productos ilegales, incluyendo una ola de medicamentos falsificados.

Así lo advirtió la Comisión de prevención de ilícitos de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).

Escoja bien los medicamentos que compra para que no le den unos falsificados. (Canva)

Ante eso, la entidad hace un llamado a la prevención y a comprar solo en sitios autorizados, como farmacias, clínicas y supermercados.

El Director de Fedefarma para Costa Rica y Guatemala, Fernando Vizquerra, explicó que la gente busca ofertas y soluciones rápidas para problemas comunes (desde resfríos hasta enfermedades crónicas).

“Esto genera una oportunidad para que redes ilegales introduzcan productos no regulados, al aprovechar el aumento del tránsito de personas tanto dentro como fuera de las fronteras".

La cifra que asusta: 3 de cada 10 son falsos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer una cifra preocupante: tres de cada 10 medicamentos que circulan son falsos.

Las cifras incluyen los países centroamericanos y del Caribe:

Entre el 10 y el 30% de los medicamentos que circulan pueden ser falsificados .

de los que circulan pueden ser . Esto significa que entre 1 y 3 de cada 10 pastillas que se compran podrían ser una copia ilegal.

La policía hace constantes decomisos de medicamentos falsificados. (Cortesía)

¿Qué es un medicamento falsificado?

Los medicamentos falsificados son productos “fraudulenta y deliberadamente mal etiquetados” en relación con su origen o identidad.

Las falsificaciones pueden ir desde la copia ilegal de productos de marca, hasta la manufactura de productos genéricos de bajos costo como analgésicos.

El mayor riesgo es que estos productos pueden contener:

Un ingrediente activo diferente al etiquetado.

al etiquetado. Menos de la sustancia activa indicada.

de la sustancia activa indicada. Ningún ingrediente activo.

“Un medicamento falso pone en riesgo la salud de las personas, incluso hasta la vida, no solo porque no le ayuda a recuperarse, sino que puede contener sustancias tóxicas que atentan contra su salud integral," aseguró Vizquerra.

El golpe a la salud y a la economía

El jerarca también enfatizó el impacto económico de esta problemática: el bolsillo familiar se ve afectado al incurrir en gastos dobles o mayores. Además, la OMS calcula que los países gastan USD $30.500 millones al año en estos productos.

Las pérdidas económicas son sustanciales, pues la ineficacia del tratamiento genera mayores costos de atención de salud y pérdidas de productividad.

Si ve que los medicamentos son extraños mejor no se la juegue. (Pexels)

En Costa Rica, se han encontrado ventas de medicamentos ilegales en aceras, plazas, ferias y mercados, en páginas de Internet, e incluso en lugares disfrazados de encomiendas, como lo encontró el Ministerio de Salud en julio anterior.

Seis recomendaciones clave:

Para evitar caer en las redes de productos ilegales, Fedefarma brinda las siguientes recomendaciones: