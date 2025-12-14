“He llorado de la angustia”: El drama de la “Mamá Claus” de Puntarenas que teme fallarle a 150 niños

Yorleni Ruiz organiza una fiesta navideña cada año para niños de escasos recursos en Puntarenas con el deseo de regalarles alegría.

LEA MÁS: Prohibir uso de redes sociales a menores de 14 años no funcionaría en Costa Rica, experto explica por qué

Desde hace 11 años, ella les da regalos y comida a los menores en las fiestas navideñas. Sin embargo, para la actividad de este año está preocupada, pues no ha recolectado suficientes regalos para darles a 150 niños, entre ellos 80 niñas y 70 niños, con edades desde bebés hasta los 11 años.

Ella planea realizar su fiesta anual el domingo 21 de diciembre y por eso está pidiendo ayuda a la ciudadanía para regalarles sonrisas a los niños por medio de los obsequios y comida.

Doña Yorleni comentó que pocas personas le han ayudado este año.

Yorleni Ruiz recolecta regalos y organiza una fiesta navideña para los niños de escasos recursos. Sin embargo, para este año necesita ayuda para regalarles alegría a los niños. (Yorleni Ruiz/Yorleni Ruiz)

“Estoy muy asustada porque falta poco. He llorado, estoy preocupada y angustiada”, dijo la vecina de Barranca.

A pesar de su angustia, ella no se rinde. Tiene la esperanza de que le llegarán más regalos para darles a los niños.

“Le pido tanto a Dios que me dé fortaleza y que las cosas lleguen. Sé que van a llegar, tengo mucha fe en Dios”, expresó.

Un deseo desde niña

Doña Yorleni, quien tiene 3 hijos y es abuelita, contó que ella tuvo una niñez complicada, pues su familia era muy pobre.

Ella nunca tuvo juguetes ni una cena de Navidad, por lo que tuvo el deseo de hacer actividades para los niños pobres que están en una situación similar a la que ella tuvo.

“Probé el primer año y seguí con ayuda, primero de Dios, y del pueblo”, comentó.

Yorleni Ruiz recolecta regalos y organiza una fiesta navideña para los niños de escasos recursos. Sin embargo, para este año necesita ayuda para regalarles alegría a los niños. (Yorleni Ruiz/Yorleni Ruiz)

“Me impulsó seguir al ver la sonrisa de un niño, el amor y el cariño que les damos, el agradecimiento de la gente porque no se esperan un regalo”, añadió.

Con el dinero que le donan a doña Yorleni, ella compra comida y una señora le hace tres baldes de arroz para darles a los niños.

Durante las fiestas, se les da un almuerzo, helado, bolsas con uvas, manzanas y peras, y realizan actividades.

LEA MÁS: Gordo Navideño: ¿Comprar varios pedazos del mismo número o de distintos? Matemático de la UCR explica qué es mejor

Este año un niño de 12 años se vestirá de payaso y animará la fiesta. También habrá música para que haya buen ambiente en el salón, donde se realizará el evento.

“Se anima, se hacen juegos, se dan almuerzo, el regalito y la bolsita. Es como una fiesta infantil”, dijo doña Yorleni.

De hecho, para las fiestas navideñas, ella se viste como la señora Claus.

Yorleni Ruiz recolecta regalos y organiza una fiesta navideña para los niños de escasos recursos. Sin embargo, para este año necesita ayuda para regalarles alegría a los niños. (Yorleni Ruiz/Yorleni Ruiz)

La alegría en los rostros de los niños le impulsa a seguir organizando estas fiestas, a pesar de su condición de salud.

“El propósito es que estos niños disfruten de las fiestas, es verlos alegres”, dijo.

Pensó en retirarse por su salud

Hace unos 7 meses, doña Yorleni se enfermó y luego tuvo que operarse de la vesícula. Tras la cirugía, tuvo una infección.

“Estaba muy enferma y me tuvieron que operar. Necesito otra cirugía, pero no me voy a soltar de la mano de Dios. Voy a seguir hasta que él me preste la vida”.

Yorleni Ruiz recolecta regalos y organiza una fiesta navideña para los niños de escasos recursos. Sin embargo, para este año necesita ayuda para regalarles alegría a los niños. (Yorleni Ruiz/Yorleni Ruiz)

Ella comentó que se le reventaron los puntos del ombligo de tanto toser y estuvo con mucha fiebre. Ahora tiene dos hernias en la ingle, por lo que la tienen que operar.

Pensó en retirarse de la organización de las fiestas navideñas por su mala condición de salud, pero decidió continuar este año para regalarles alegría a los niños. Ahora ella busca apoyo para que los niños puedan disfrutar de la fiesta y reciban un obsequio.

¿Quiere ayudar?

Doña Yorleni está aceptando regalos sin envolver, así como donaciones por medio de SINPE móvil al número 7177-3588 para comprar juguetes u otros artículos para los menores.

Ella comentó que no recibe obsequios de contenido bélico como cuchillos o pistolas.

A los menores se les puede dar regalos como un peluche, un set para hacer pulseras, un carro de juguete, un rompecabezas y más.

También se puede donar ropa para los menores, de tallas del uno hasta 12 años, así como zapatos.

Yorleni Ruiz recolecta regalos y organiza una fiesta navideña para los niños de escasos recursos. Sin embargo, para este año necesita ayuda para regalarles alegría a los niños. (Yorleni Ruiz/Yorleni Ruiz)

La recolecta de regalos se realizará hasta el jueves 18 de diciembre. Doña Yorleni envolverá todos los regalos un día antes de la fiesta navideña.

“Apoyemos siempre a la niñez; hay niños que necesitan tener algo bonito en Navidad y también a esta causa que para mí es muy importante ver la sonrisa de un niño en esta Navidad, que tenga su comida, su fresquito y su regalito”, añora.

LEA MÁS: Joven de Batán mezcló el arte y la ciencia y se ubicó entre los 30 mejores del examen del TEC