TSE anuncia enorme cambio en la campaña electoral a partir del 16 de diciembre, esto es lo que debe saber

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) transmitió un mensaje especial para anunciar el inicio de la tradicional Tregua Navideña, un periodo de veda electoral establecido en el Código Electoral.

Esta tregua arranca el martes 16 de diciembre y se extenderá hasta el 1.° de enero inclusive.

El objetivo, según el TSE, es que este sea un “tiempo de pausa y reflexión” en medio del fragor de la campaña, buscando bajarle los decibeles al debate y darle prioridad al análisis sereno de las opciones.

El martes 16 de diciembre arranca la veda electoral. (Alonso Tenorio)

¿Qué está prohibido?

Durante los 17 días que dura la tregua navideña, queda completamente suspendida la siguiente actividad proselitista:

Propaganda Política Pagada: Se suspende la difusión de anuncios políticos pagados en medios de comunicación.

Se suspende la difusión de en medios de comunicación. Veda Digital: Esto incluye la publicidad digital en internet , así como banners o espacios contratados en perfiles de partidos o candidatos.

Esto incluye la en , así como o en perfiles de partidos o candidatos. Actividades Públicas: Se prohíbe la celebración de reuniones y otras actividades proselitistas en vías o lugares públicos.

LEA MÁS: Urge que lea lo que está pasando con los medicamentos para que no ponga en riesgo la salud de su familia

¡Ojo! Únicamente los candidatos a la Presidencia de la República podrán difundir tres mensajes navideños, de acuerdo con la reglamentación que emitió el TSE.

La deda se extenderá por 17 días. (John Durán)

¿Qué sí está permitido?

El TSE aclaró que la campaña no se detiene del todo. Durante la veda, sí estarán permitidos:

Debates

Entrevistas

Programas de opinión

Volanteo

Perifoneo

LEA MÁS: Gobierno convoca dos proyectos de ley que podrían cambiar para siempre la forma de retiro del ROPC

El llamado a la reflexión

El TSE invitó a la ciudadanía a aprovechar estos días de descanso familiar y recogimiento para informarse con serenidad sobre las propuestas de los partidos políticos.

Se mencionó que es un momento ideal para “aquietar las pasiones” y usar la razón para ponderar las opciones de cara a las Elecciones Nacionales del 1.° de febrero de 2026.

El 2 de enero lo candidatos ya podrán hacer publicidad de nuevo. (TSE)

El mensaje del TSE concluyó con un deseo de que los valores de empatía, respeto y paz se reflejen en el último mes de campaña y en la decisión en las urnas.

Los ciudadanos pueden encontrar toda la información útil, la fotografía, hoja de vida de los candidatos y los planes de gobierno en el sitio web del TSE: www.tse.go.cr.