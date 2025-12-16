Rodrigo Chaves cambia de opinión sobre su participación en votación de inmunidad

El presidente Rodrigo Chaves no asistirá este martes 16 de diciembre a la Asamblea Legislativa para presenciar la votación del levantamiento o no de su inmunidad.

Por medio de un comunicado, Presidencia señaló que el mandatario consideró no asistir porque tiene “dudas” con el proceso que se realizará este martes en el plenario.

Según el presidente, la Asamblea Legislativa “no ha comunicado a su despacho el protocolo para la comparecencia”, alegando que no hay claridad sobre cuáles son las reglas y condiciones acordadas por los diputados.

Además, indicó que quiere evitar la misma situación que ocurrió el pasado 14 de noviembre durante su intervención en la comisión que analizaba el levantamiento de su inmunidad, donde el mandatario abandonó el sitio antes de que los diputados pudieran interrogarlo.

“El mandatario quiere evitar enfrentarse a cambios de última hora cuando las diputadas Alejandra Larios y Rocío Alfaro limitaron severamente el tiempo de defensa para el abogado del presidente a solo 10 minutos, para argumentar sobre las diez acusaciones por las que el Tribunal Supremo de Elecciones acusa al presidente Chaves”, comunicó el gobierno.

En aquella ocasión, la presidenta de la comisión, Alejandra Larios, indicó que el abogado de Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, disponía de 10 minutos para referirse a las causas, mientras que el presidente tenía 50 minutos para defenderse ante la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantarle la inmunidad.

Las autoridades electorales enviaron la solicitud a la Asamblea Legislativa para poder investigar al mandatario sobre las denuncias por presunta beligerancia política.

La Presidencia indicó que el mandatario tampoco asistirá a la votación prevista para este martes porque “tampoco es claro si los diputados realmente están dispuestos a someter a votación el eventual desafuero”.

Hizo referencia a un video que circuló el lunes, en el que, supuestamente, la presidenta interina del Congreso, Vanessa Castro, sugiere una maniobra para romper el quórum, con el fin de impedir la votación ante la probabilidad de que no tengan suficientes votos para lograrlo.

Votación sobre la inmunidad de Rodrigo Chaves

Esta es la segunda vez en la historia de Costa Rica en la que los legisladores votan para levantarle o no la inmunidad a un presidente en ejercicio.

La primera vez ocurrió hace unos meses, los diputados tuvieron que votar si quitarle o no el fuero a Rodrigo Chaves por solicitud de las autoridades judiciales para continuar con la investigación del caso BCIE-Cariñitos.

Se necesitan como mínimo 38 votos para levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La mayoría de los diputados votaron en contra de levantarle la inmunidad.

Este martes 16 de diciembre, la votación será en la tarde en el plenario. Se necesitan como mínimo 38 votos para quitarle el fuero.

