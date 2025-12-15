Finanzas y tecnología

Aresep anuncia rebaja en los combustibles por una razón que llama mucho la atención

La Aresep hizo un cambio interesante que tiene que ver con Recope y hará que bajen los combustibles

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que hizo una actualización en el margen de operación de Recope, un componente clave en el cálculo de costos que inciden directamente en el precio final de las gasolinas y el diésel.

Esa acción permitió una rebaja en los precios de los combustibles que se aplicará en enero próximo.

Autopista General Cañas, marchamo
A partir de enero los combustibles serán más baratos. (Rafael Pacheco)

El cálculo se dio tomando en cuenta que el margen de operación no se actualizaba desde el año 2019 y se han registrado cambios significativos en el funcionamiento de los mercados energéticos que afectan el trabajo de Recope.

LEA MÁS: Dos diputados pidieron permiso para faltar a votación de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Revisión en las operaciones de Recope

El estudio ordinario hecho por la Aresep incluyó una revisión “rigurosa e integral” de los ingresos, gastos, costos e inversiones de Recope.

El objetivo principal fue actualizar tanto el margen de operación como el rendimiento sobre la base tarifaria que se le reconocerá a la entidad a partir del 1 de enero de 2026.

Las gasolinas y el diésel tendrán rebajas durante la próxima semana. Fotografía:
La Aresep hizo un cambio en los cálculos del margen de operación de Recope. (Rafael Pacheco)

El intendente de Energía, Mario Mora, subrayó la importancia de este ajuste:

“La actualización del margen de operación adquiere relevancia porque es parte del costo que se carga a cada uno de los productos que distribuye Recope por medio de sus terminales y, en consecuencia, se requiere que esté debidamente ajustado a su realidad operativa”, manifestó.

LEA MÁS: Salud confirma circulación de nueva variante de influenza en Costa Rica: ¿Qué es el Subclado K?

Rebaja en el precio de los combustibles

Producto de esta disminución en el margen de operación, las gasolinas y el diésel tendrán una rebaja de precio.

Camiones Recope
La Aresep ya envió los nuevos precios a la Gaceta para que sean publicados. (Alonso Tenorio)

El litro de gasolina súper pasará de ¢643 a ¢639, es decir, bajará ¢4. La regular pasará de ¢635 a ¢632 (¢3 menos), mientras que el diésel pasará de ¢557 a ¢549 (¢8 menos).

La resolución final ya fue enviada a la Imprenta Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta , lo que asegura que los nuevos precios de los combustibles que incorporan esta rebaja entren a regir el 1 de enero de 2026.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AresepRecopegasolinadiéselcombustibles
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.