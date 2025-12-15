Aresep anuncia rebaja en los combustibles por una razón que llama mucho la atención

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que hizo una actualización en el margen de operación de Recope, un componente clave en el cálculo de costos que inciden directamente en el precio final de las gasolinas y el diésel.

Esa acción permitió una rebaja en los precios de los combustibles que se aplicará en enero próximo.

A partir de enero los combustibles serán más baratos. (Rafael Pacheco)

El cálculo se dio tomando en cuenta que el margen de operación no se actualizaba desde el año 2019 y se han registrado cambios significativos en el funcionamiento de los mercados energéticos que afectan el trabajo de Recope.

Revisión en las operaciones de Recope

El estudio ordinario hecho por la Aresep incluyó una revisión “rigurosa e integral” de los ingresos, gastos, costos e inversiones de Recope.

El objetivo principal fue actualizar tanto el margen de operación como el rendimiento sobre la base tarifaria que se le reconocerá a la entidad a partir del 1 de enero de 2026.

La Aresep hizo un cambio en los cálculos del margen de operación de Recope. (Rafael Pacheco)

El intendente de Energía, Mario Mora, subrayó la importancia de este ajuste:

“La actualización del margen de operación adquiere relevancia porque es parte del costo que se carga a cada uno de los productos que distribuye Recope por medio de sus terminales y, en consecuencia, se requiere que esté debidamente ajustado a su realidad operativa”, manifestó.

Rebaja en el precio de los combustibles

Producto de esta disminución en el margen de operación, las gasolinas y el diésel tendrán una rebaja de precio.

La Aresep ya envió los nuevos precios a la Gaceta para que sean publicados. (Alonso Tenorio)

El litro de gasolina súper pasará de ¢643 a ¢639, es decir, bajará ¢4. La regular pasará de ¢635 a ¢632 (¢3 menos), mientras que el diésel pasará de ¢557 a ¢549 (¢8 menos).

La resolución final ya fue enviada a la Imprenta Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta , lo que asegura que los nuevos precios de los combustibles que incorporan esta rebaja entren a regir el 1 de enero de 2026.