Salud confirma circulación de nueva variante de influenza en Costa Rica: ¿Qué es el Subclado K?

El Ministerio de Salud confirmó la circulación de una nueva variante de influenza, el subtipo A(H3N2), conocido como subclado K, que ha estado presente en el país desde octubre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un aumento sostenido de la influenza desde agosto.

Salud confirma en el país nueva variante de influenza, el subtipo A(H3N2) conocido como subclado K (Shutterstock)

Las autoridades insisten en la vacunación urgente y el refuerzo de los cuidados, especialmente para proteger a las personas adultas mayores.

El Subclado K de Influenza A(H3N2) en Costa Rica

El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) ha identificado oficialmente la circulación de una variante de influenza A(H3N2), conocida como subclado K, en Costa Rica. Esta variante ha sido identificada en varios países del mundo.

LEA MÁS: Este martes será un día histórico para Rodrigo Chaves y para Costa Rica

Según los análisis de muestras tomadas entre setiembre y noviembre, el subclado K circula en el país desde el pasado 14 de octubre. Hasta el momento, se han identificado siete casos de esta nueva variante, todo con síntomas leves.

Si bien la confirmación genera una alerta, las autoridades sanitarias ofrecen un mensaje de tranquilidad respecto a la severidad de los contagios.

Los siete casos identificados hasta ahora han presentado síntomas leves y, crucialmente, no han requerido hospitalización.

Hasta el momento se han identificado siete casos en el país. (Shutterstock)

El Ministerio de Salud aclara que no se ha observado un aumento en la gravedad de los casos, ni en hospitalizaciones o fallecimientos relacionados con esta cepa.

No obstante, las temporadas donde predomina la influenza A(H3N2) suelen afectar con mayor fuerza a las personas adultas mayores, un grupo que debe extremar las precauciones.

LEA MÁS: Urge que lea lo que está pasando con los medicamentos para que no ponga en riesgo la salud de su familia

La vacuna sigue siendo el escudo principal

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es enfática: a pesar de los cambios en el virus, la vacuna contra la influenza sigue siendo efectiva, especialmente para prevenir complicaciones graves y hospitalizaciones.

Por ello, el Ministerio de Salud recalca que es fundamental que ciertos grupos poblacionales se aseguren de estar vacunados:

Niñas y niños.

Personas adultas mayores .

. Quienes tienen factores de riesgo.

11 acciones clave para reforzar la prevención

La vacunación es fundamental para prevenir complicaciones. (Shutterstock)

El Ministerio de Salud hace un llamado urgente a reforzar los cuidados durante este periodo de circulación temprana, sobre todo en espacios con alta concentración de personas:

Mantener los esquemas de vacunación al día. Lavarse las manos con frecuencia. Cubrirse al toser o estornudar con pañuelo o antebrazo. Evitar aglomeraciones, especialmente si hay niños pequeños y adultos mayores. Mantener distancia de personas con síntomas respiratorios. No automedicar a niños ni adultos mayores. Preferir actividades al aire libre o en lugares ventilados. No llevar a actividades masivas a personas con fiebre, tos, diarrea o vómitos. Evitar la exposición al humo del cigarrillo o vapeadores. Promover la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. Buscar atención médica cuando sea necesario, iniciando en el primer nivel de atención.

Estas acciones son vitales no solo contra la influenza, sino también para prevenir otras enfermedades comunes en esta época del año, como las gastrointestinales.