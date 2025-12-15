Dos diputados pidieron permiso para faltar a votación de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves

Este martes 16 de diciembre se llevará a cabo la discusión y votación del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por investigar 15 denuncias sobre presunta beligerancia política.

En esta histórica votación estarán ausentes dos legisladores que pidieron permiso para ausentarse.

Este martes se votará en la Asamblea Legislativa el levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

El Directorio del Congreso confirmó que los legisladores Olga Morera y David Segura, ambos del Partido Nueva República, no estarán en la sesión porque sacaron permisos.

Las solicitudes son tramitadas para justificar la remuneración económica de la sesión, en caso de tener que atender asuntos propios del puesto o familiares.

Adicionalmente, la diputada Sofía Guillén (del Partido Frente Amplio) tiene permiso de ausencia por licencia de maternidad.

De momento, el panorama en el Congreso es tenso y los votos están limitados, ya que está muy similar a la situación de setiembre anterior.

El jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, anunció hace unos días que su bancada volverá a votar en contra de quitarle la inmunidad a Chaves.

A estos cuatro votos (porque los otros dos diputados de ese partido estarían ausentes por el permiso) se le suman los ocho del oficialismo. Además, extraoficialmente, se estima que unos cinco legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también voten en contra.

A ellos se les sumarían los independientes Gilbert Jiménez y Luis Diego Vargas. Además, la diputada liberacionista Carolina Delgado podría unirse a esta posición.

Los jefes de fracción se pudieron de acuerdo para llevar a cabo la votación este martes. (Aaron Sequeira)

¿Quienes votarían a favor de quitarle la inmunidad al presidente?

Los diputados que sí han confirmado que votarán a favor de quitarle el fuero a Chaves son las independientes Gloria Navas, Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero y Johana Obando.

A ellas se suman 17 votos del Partido Liberación Nacional (PLN), cuatro del PUSC (Vanesa Castro, Carlos Felipe García, Alejandro Pacheco y Daniela Rojas). El Frente Amplio aportaría cinco votos.

Además, habría que sumar los dos votos del Partido Liberal Progresista (PLP).

Aún no se sabe cómo votarán las legisladoras Luz Mary Alpízar y María Marta Padilla, quienes en setiembre votaron a favor, por lo que podrían repetir.

Si se suman todos estos votos a favor, el resultado sería de 34, la misma cantidad de votos que la ocasión anterior, y no alcanzarían para quitarle el fuero al mandatario.