JPS confirma que premio mayor del Gordo Navideño 2025 no se vendió y explica qué pasará con ese dinero

El premio mayor del Gordo Navideño 2025 quedó en condición de no vendido y sus recursos se destinarán a programas de bienestar social, según confirmó la JPS. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

La Junta de Protección Social (JPS) confirmó que el premio mayor del Gordo Navideño 2025 quedó en condición de no vendido, aseguraron que el número 78 y la serie 714 no fueron adquiridos antes del cierre oficial de ventas.

Según los registros oficiales, tanto el número como la serie estuvieron disponibles para su compra dentro del inventario que se puso a la venta en el sitio oficial www.jpsenlinea.go.cr, dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, no se concretó ninguna compra, una situación que la institución calificó como una posibilidad propia del azar.

La Junta cambió su versión casi 24 horas después del sorteo, la bolita de “mayor” salió a las 8:28 p. m. de este domingo 14 de diciembre; luego del sorteo aseguraron que el Gordo Navideño se vendió en línea, no obstante, a las 7:40 p. m. del día siguiente informaban este hecho.

Ante esta situación, la institución recordó que el destino de estos recursos está claramente definido por ley. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley N.° 8718, el dinero correspondiente a premios no vendidos, así como las utilidades del sorteo, se utilizará para fortalecer la labor de organizaciones de bienestar social que la Junta apoya de forma permanente.

El premio mayor del Gordo Navideño no se vendió

Mariela Vargas Zúñiga, presidenta de la JPS, manifestó que ahora esa millonada será repartida en las organizaciones sociales de Costa Rica.

“El primer premio del Gordo Navideño quedó como no vendido, una posibilidad propia del azar”, señaló Vargas.

A las 8:28 p. m. de este domingo 14 de diciembre del 2025 salió la bolita del premio mayor, el día siguiente, este lunes a las 7:40 p. m. la JPS informó que nadie se ganó el premio. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Entre las entidades beneficiadas se encuentran el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, centros diurnos y hogares para personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense y diversos programas dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

La JPS indicó que estas transferencias se realizarán conforme a los calendarios financieros institucionales establecidos.

Presidenta de la JPS se refiere al premio mayor no vendido

“La Junta de Protección Social felicita a las personas ganadoras del Gordo Navideño 2025. El primer corte de pago de premios correspondiente al segundo y tercer premio en importancia ha repartido más de tres mil millones de colones.

Los cambios de estos premios se efectuaron en las oficinas de la JPS, agencias del BCR y depósitos de la web. Además, queremos contarles que en esta oportunidad las organizaciones sociales del país también ganaron, ya que el primer premio del Gordo Navideño quedó como no vendido, una posibilidad propia del azar”, comentó.

Por su parte, Edgar Díaz, gerente de Desarrollo Social, explicó que las utilidades se distribuirán entre todas las instituciones que conforman la Ley 8718.

“Eso va a hacer de gran ayuda de lado a lado de nuestro país y vamos a tener una gran satisfacción de poder compartir con nuestros beneficiarios estos recursos”, expresó.

La JPS reiteró que el destino de estos fondos permitirá fortalecer la labor social que se realiza en distintas comunidades del país.