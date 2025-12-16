Confusión tras no venderse el Gordo Navideño: la JPS aclara las interrogantes

Una fuerte polémica se desató la noche del lunes 15 de diciembre, cuando la Junta de Protección Social (JPS) confirmó que el premio mayor del Gordo Navideño quedó en condición de no vendido.

LEA MÁS: Inmunidad de Rodrigo Chaves: siga en vivo aquí la histórica votación en la Asamblea Legislativa

Por medio de un comunicado, la Junta informó que no se vendió el premio mayor antes del cierre de ventas.

“Respecto al premio mayor, los registrados oficiales confirman que el número y la serie ganadores estuvieron disponibles para su adquisición como parte del inventario que se puso a disposición en el sitio de venta en línea dentro de los plazos definidos; sin embargo, no fueron comprados antes del cierre de ventas, por lo que el premio quedó en condición de no vendido”, informaron.

La JPS confirmó el lunes 15 de diciembre que el premio mayor del Gordo Navideño no se vendió, pese a que el domingo 14 de diciembre afirmó que se vendió en el sitio web. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Esta declaración causó confusión porque justamente el domingo 14 de diciembre, día en que se hizo el sorteo del Gordo Navideño, se había anunciado que el premio mayor se vendió en el sitio web, pero 24 horas después, esta versión cambió.

La Teja conversó con Alejandro Centeno, gerente de producción, comercialización y operaciones de la JPS, para que aclarara la situación.

Él comentó que se vendieron muchos números de la serie 714, menos el 78, el ganador del premio mayor.

“Lo que se puso a disposición de todos los costarricenses en JPS en línea fue lo que estaba disponible para la venta, es decir, la serie y el número estuvo disponible para la venta, para que los costarricenses pudieran adquirir el número en el sitio web oficial desde el 6 de diciembre”, dijo Centeno.

Se confirmó tras validar los números

La JPS explicó que en el momento que se realizan los sorteos, como el del Gordo Navideño, no saben qué números fueron vendidos hasta el día siguiente, cuando se realiza un proceso de validación.

“Hasta el día siguiente que se hace el proceso de cierre o la validación, se conoce claramente cuáles son las personas que han sido ganadoras. Ahí es donde se valida la información correspondiente, es donde sabemos si hubo ganadores en premio mayor o no, en el caso de la web, y después conforme las personas van llegando a las oficinas centrales o las autorizadas a cambiar los billetes”, dijo Alejandro Centeno.

“Se valida hasta el día siguiente porque tenemos que acreditar los depósitos a las diferentes personas, ya sea en línea, y también las personas que tienen 60 días para cambiar el premio en físico”, añadió.

Centeno comentó que el 44% de la emisión del Gordo Navideño de este año fue vendida, con otras series y otros números, menos el número del premio mayor. Es decir, de las 5 emisiones, se vendieron en promedio el 44%, por lo que no se podía eliminar la serie.

LEA MÁS: Autoridades alertan por alza en muertes infantiles asociadas a virus respiratorios

Por otra parte, señaló que todos los números y series que están dentro de la tómbola han sido vendidos, aunque sea una sola fracción.

“Con una fracción solamente que se haya adquirido, la emisión tiene que jugarse. Se sacan las que del todo no se venden, pero aunque sea un pedacito sí debe incluirse en la tómbola”, dijo, refiriéndose a que la serie no se sacó porque se habían vendido varios números con esa serie.

¿Qué se hará con el dinero del premio mayor?

La Junta informó que el monto que estaba destinado para el premio mayor se quedará en esta institución y será distribuida en diferentes organizaciones sociales.

Por ejemplo, el dinero será destinado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social, ICODER, Cruz Roja Costarricense, CONAPDIS, AGECO, programas para prevención y atención del cáncer, centros diurnos para personas adultas mayores, programas para personas con discapacidad, entre otras organizaciones.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley N.° 8718, los recursos correspondientes a premios no vendidos y a las utilidades del sorteo se destinarían a fortalecer la labor de las organizaciones de bienestar social que la JPS apoya de manera permanente", indicó la JPS en el comunicado.

El dinero del premio mayor del Gordo Navideño será destinado a diferentes organizaciones de bienestar social. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)

Centeno indicó que el dinero será distribuido a las organizaciones después de que finalice el proceso de reclamo por parte de los ganadores.

Aseguró que la ciudadanía puede ver los estados financieros de la JPS a través de su sitio web y ver cómo ha sido distribuido el dinero a diferentes organizaciones.

Atraso en el sorteo del Gordo Navideño

Otra duda que también surgió sobre el sorteo del Gordo Navideño es que hubo un atraso el domingo 14 de diciembre, es decir, el juego empezó después de las 7:30 p.m.

“En los programas en vivo siempre existe una probabilidad de que el sorteo no inicie específicamente a esa hora. Esta vez no fue una excepción. Estamos sujetos precisamente a esa devolución que realizan las personas vendedoras hacia la Junta. No podemos iniciar el sorteo hasta que el 100% de todos los vendedores hayan devuelto su lotería”, dijo Centeno.

La JPS afirmó que no supieron que no hubo ganador en el premio mayor hasta el día siguiente del sorteo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Conductores no pagarán peaje en rutas nacionales en estas fechas