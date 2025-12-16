JPS cambia versión de la venta del Gordo 24 horas después, esto dijo después del sorteo

Solo 24 horas después del sorteo, la Junta de Protección Social (JPS) cambió su versión sobre cómo se vendió el Gordo Navideño 2025, uno de los eventos más esperados del año.

Este lunes 15 de diciembre, cerca de las 8 p. m., informaron que el número 78 con la serie 714 no se había vendido.

Sin embargo, este domingo 14 de diciembre, después del sorteo, la JPS salió afirmando que el premio mayor de ¢1.600 millones por entero se había vendido en línea, por medio de la web de la JPS.

Mariela Vargas Zúñiga, presidenta de la JPS, manifestó que ahora esa millonada será repartida en las organizaciones sociales de Costa Rica.

Premio mayor del Gordo navideño no se vendió. Foto: Albert Marín (Albert Marín/Albert Marín)

“El primer premio del Gordo Navideño quedó como no vendido, una posibilidad propia del azar”, señaló Vargas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley N.° 8718, los recursos correspondientes a premios no vendidos y a las utilidades del sorteo se destinarán a fortalecer la labor de las organizaciones de bienestar social que la Junta de Protección Social apoya de manera permanente, entre ellas el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense, así como programas de atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Estas transferencias se realizarán conforme a los calendarios financieros institucionales.

