Periodista del año 2025 de La Teja: “La responsabilidad en la cobertura de política es de niveles nunca antes vistos”

La periodista del año 2025 de La Teja es Rocío Sandí quien cubre Asamblea Legislativa

Por Eduardo Vega

La periodista de La Teja, Rocío Sandí Zúñiga, fue distinguida como la “Periodista del Año 2025” por su trabajo diario desde la Asamblea Legislativa y la cobertura que le da a las diferentes temáticas políticas de nuestro país.

El lunes 15 de diciembre, a eso de las 2 de la tarde, el director de La Teja, Felipe Arrieta Sánchez, hizo el anuncio oficial al comunicador del año, además, se distinguió con una Mención Honorífica, a la periodista Fabiola Montoya Salas debido a su crecimiento profesional, aportes y adaptación a las nuevas tecnologías que exige el periodismo hoy día.

“Este 2025 fue muy bonita la elección porque hubo mucho candidato postulado de parte de todo el equipo de editores, eso refleja lo bien que venimos trabajando.

“Me alegra la Mención Honorífica a Fabiola porque ella representa la nueva camada del periodismo y se le ve esa pasión y Rocío asumió un año de campaña política haciéndolo muy bien. Es el primer año que La Teja cubre política de forma más profunda y ella nos muestra gran profesionalismo”, comentó Arrieta.

Es la segunda vez que Rocío recibe el reconocimiento como “Periodista del Año”, ya lo había ganado en el 2017, cuando integraba la sección de Sucesos.

“Es una gran satisfacción, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Estoy feliz y a la vez comprendo que este reconocimiento me invita a trabajar todavía más fuerte.

“La política actual, la campaña política es muy atípica y la responsabilidad en la cobertura de política es de niveles nunca antes vistos. Todos los días nos llegan correos electrónicos que nos critican, pero eso más bien a una le da fuerzas para seguir adelante haciendo periodismo serio, responsable y profesional”, explica Sandí Zúñiga.

La distinción de este año es vista por Rocío como un sólido respaldo a su trayectoria en la Asamblea Legislativa y a su cobertura de temas políticos.

Rocío Sandí fue distinguida como Periodista del Año 2025 por La Teja

“Me demuestra que valoran mi trabajo y, en general, el de toda la redacción porque el reconocimiento lleva mi nombre, pero en realidad todos mis compañeros de trabajo son responsables directos por eso les digo a todos, muchas gracias”, dice la galardonada.

Fabiola Montoya recibió Mención Honorífica por su trabajo periodístico 2025 en La Teja

En el caso de Fabiola y su Mención Honorífica, ella recuerda que hace 3 años cuando comenzó a trabajar en La Teja cargaba un saco grande de estrés y nervios, pero que en el camino lo fue soltando y cambiando por trabajo y motivación.

