Inmunidad de Rodrigo Chaves: siga en vivo aquí la histórica votación en la Asamblea Legislativa

Este martes 16 de diciembre será un día histórico en la política costarricense y, específicamente, en el mandato del presidente Rodrigo Chaves.

Los diputados llevarán a cabo una votación en la que se determinará si el mandatario conservará o no su inmunidad presidencial frente a una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantarle el fuero para investigar 15 denuncias de beligerancia política.

Este martes se votará el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

Esta es la segunda vez en la historia de Costa Rica en la que el Congreso vota para quitarle o no la inmunidad a un presidente en ejercicio.

La primera vez también fue para decidir sobre el fuero de protección de Rodrigo Chaves, y se llevó a cabo en setiembre pasado. 34 legisladores votaron a favor de quitarle la inmunidad, pero para lograrlo se necesitan como mínimo 38 votos, por lo que la conservó en esa ocasión.

La sesión del plenario de este martes se adelantó para la 1 de la tarde. Lo primero que harán los legisladores es conocer el informe que presentó la comisión legislativa que analizó el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

En setiembre anterior se dio una votación similar y el mandatario conservó el fuero. (John Durán)

Después de eso estaba establecido un espacio de 30 minutos para que el mandatario llegara a exponer sus argumentos y se defendiera de las denuncias en su contra, pero él informó que no asistiría al Congreso.

En ese caso se seguirá con el siguiente punto, que consiste en que los diputados de las distintas fracciones tomen la palabra para que den su posición sobre el tema. Se estima que ese proceso tarda varias horas.

Si a las 7 de la noche aún los congresistas continúan en el uso de la palabra, esta se suspenderá para dar paso a la votación.

El mandatario tenía la posibilidad de asistir a dar sus alegatos a los diputados, pero decidió no hacerlo. (John Durán)

Para que se levante la inmunidad a Chaves, se necesitan al menos 38 votos a favor. Si no se alcanza esa cantidad, el mandatario seguirá con su fuero de protección, tal y como ocurrió en setiembre pasado cuando solo se alcanzaron 34 votos a favor de levantar la inmunidad.

Si usted quiere ver la sesión del plenario, puede hacerlo en este enlace.

Votación para levantar inmunidad de Rodrigo Chaves en vivo:

1:14: Inicia la sesión del plenario legislativo.

1:17: Se da lectura al informe elaborado por la comisión que investigó la solicitud del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

1:22: Toma la palabra la diputada liberacionista Alejandra Larios, presidenta de la comisión que investigó la solicitud del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, para referirse al expediente.