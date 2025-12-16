Diputada Sofía Guillén sorprendió al llegar a la Asamblea Legislativa en medio de su licencia por maternidad

La diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio, sorprendió a muchos al llegar este martes a la Asamblea Legislativa para participar en la votación del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

Ella está en medio de su licencia por maternidad por el nacimiento de su hijo Camilo, pero aseguró que siente la responsabilidad de estar presente en el histórico proceso y por eso, por primera vez, se separó por varias horas de su pequeño y lo dejó a cargo del papá.

Sofía Guillén llegó a la Asamblea Legislativa en medio de su licencia de maternidad. (José Cordero)

“Camilo está en casa con el papá. Los papás también cambian pañales, también dan biberón; está a salvo, está tranquilo. Vine a cumplir con mi deber y luego continuaré con mi licencia por maternidad”, expresó la diputada.

“Sé muy bien que mi voto no va a ser decisivo, pero tengo una responsabilidad, un deber ético y vine a cumplirlo. La gente que votó por mí en San José, que votó por el Frente Amplio en San José, sabe, y debe seguir sabiendo, que nosotros somos curules responsables y cumplimos hasta el final”, agregó.

¿Es legal que vote pese a la licencia por maternidad?

Ante la consulta de si es legal que ella vote pese a estar en licencia por maternidad, dijo que no hay ningún problema.

“Desde mucho antes de salir a la licencia por maternidad hice una consulta al departamento legal de la Asamblea Legislativa sobre los alcances de la licencia en el caso de un miembro del supremo poder; en este caso un diputado, y hay antecedentes suficientes. La diputada Ana Lucía (Delgado) había presentado un recurso de amparo ante la Sala (Constitucional) para que se le permitiese venir a votar a modo excepcional.

La legisladora dijo que Camilo se quedó con el papá. (Tomada de redes sociales)

“Entonces, a modo excepcional, uno puede venir en cierto tipo de votaciones, nadie puede impedirme el voto y no interrumpo mi licencia por maternidad. Es decir, no es que yo regresé a trabajar; yo hoy vine a votar puntualmente y regreso a mi licencia, de la cual no me he retirado... Hoy es una votación excepcional y tanto el criterio del departamento legal de la Asamblea como el voto de la Sala Constitucional me habilitan”, detalló Guillén.