¿Cuáles son los síntomas del Subclado K, la nueva variante de influenza A?

El Ministerio de Salud confirmó el lunes la presencia de una nueva variante de influenza A en el país, conocido como Subclado K.

Las autoridades de Salud indicaron que esta nueva variante ha estado presente en el país desde octubre. Esta ha sido identificada en otros países del mundo.

Pero, ¿qué síntomas genera esta nueva variante? Carlos Araya, especialista en medicina interna y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos, comentó a La Teja que los síntomas no varían respecto a otras cepas de influenza.

Un experto del Colegio de Médicos y Cirujanos explicó que los síntomas de la nueva variante de influenza A no se diferencia a otras cepas. (Shutterstock)

El Subclado K genera cefalea, fiebre, escalofríos, dolor de garganta y de cuerpo y fatiga. También puede causar síntomas respiratorios graves cuando se evoluciona a una neumonía.

“La gripe puede ser grave y rara vez mortal”, dijo el médico.

Si usted tiene alguno de estos síntomas, debe vigilar su condición. Si empeora, acuda a un centro médico para un tratamiento especializado.

¿Se diferencia a otras variantes?

El especialista en medicina interna indicó que hasta ahora no se han registrado diferencias significativas en las manifestaciones de enfermedad de estas cepas con otras; es decir, no es más agresiva.

“Es usual que los virus tengan cambios en su estructura que generen nuevas cepas. Los cambios pueden ser graduales (que son constantes y por eso se requiere colocarse vacunas con frecuencia) y súbitos o repentinos que puedan causar pandemias como la gripe H1N1 del 2009 o la porcina”, dijo el experto.

Recordó que la influenza A está más relacionada con epidemias estacionales e incluso pandemias. Mientras que el otro tipo de influenza, la B, con gripe estacional y genera síntomas de menos importancia en general.

Araya advirtió que las personas menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, embarazadas y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, ya sean cardíacas, pulmonares u otras, tienen más riesgo de contagiarse.

El experto recomendó la vacunación contra la influenza para protegerse del virus. La nueva variante de la influenza A está presente en el país desde octubre. (Jose Cordero)

El Ministerio de Salud informó el lunes 15 de diciembre que se han identificado siete casos de esta nueva variante. Todos han presentado síntomas leves y no han requerido hospitalización.

¿Qué medidas se deben tomar ante la presencia de esta nueva variante?

Araya recomendó a la ciudadanía a evitar lugares aglomerados, pues este virus se propaga por gotas de secreciones respiratorias o al tocar superficies contaminadas.

También se recomienda hacer el correcto lavado de manos y vacunarse contra la influenza cada año para protegerse del virus.