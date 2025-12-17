MOPT anuncia cierres y pasos regulados en Hatillo por obras en Circunvalación

Si usted transita por Hatillo, tome en cuenta algunos cambios que realizará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el tránsito de la zona la próxima semana.

Desde hace varios meses se están realizando trabajos en las obras sobre Circunvalación, por lo que el tránsito por la zona ha sido complicado, generando presas, así como ruido para los vecinos.

Entre el domingo 21 y el martes 23 de diciembre habrá un cierre y dos pasos regulados porque se colocarán nuevos módulos del paso elevado entre Hatillos 7 y 8.

El MOPT anunció cierres y pasos regulados en Hatillo para avanzar con las obras que se están realizando sobre Circunvalación. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades indicaron que del domingo 21 al lunes 22 de diciembre habrá un paso regulado a un carril, entre el cruce de Hatillo, por el parque infantil en la conexión con la ruta nacional 177, y la intersección con la ruta nacional 27, por el Hospital UCIMED.

Esta medida se aplicará en un horario de 10 p. m. del domingo a 5 a. m. del lunes. Habrá suspensión de tránsito entre las 5 a. m. y las 9 a. m.

También habrá paso regulado desde el lunes 22 de diciembre a las 10 p. m. hasta el mediodía del martes 23 de diciembre. Solo hará un carril disponible por sentido.

El MOPT anunció que se realizará un cierre total de la ruta 39 el martes 23 de diciembre. No habrá paso entre Hatillo 6 y la intersección con la ruta 27, entre las 5 a. m. y las 9 a. m.

Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas para evitar la zona por los trabajos en la vía.

¿Cuándo funcionaría el paso elevado?

El MOPT informó que se estima que en el primer trimestre del 2026 ya funcionaría el paso elevado entre Hatillo 7 y 8.

Según las autoridades, el proyecto tiene un avance de 82%. Actualmente, se están colocando los rellenos de aproximación en el bastión 2 y se está construyendo la barrera New Jersey en el lado izquierdo de ese mismo bastión.

Además, se está colocando la estructura de pavimento en el mismo sector, entre otras labores.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas si quieren evitar la zona la próxima semana. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El paso elevado tendrá unos 385 metros de longitud y habrá dos carriles, uno por sentido, con aceras.

