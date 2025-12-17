Migración anuncia horarios especiales para retirar pasaportes a fin de año

¿Necesita recoger su pasaporte? La Dirección General de Migración y Extranjería informó los horarios de fin y principio de año para la entrega de este importante documento.

Los ciudadanos solicitan un pasaporte nuevo o renuevan el suyo para un viaje que realizarán pronto o para estar preparados para un plan el próximo año.

Aquellas personas que están a la espera de la entrega de este documento deben estar atentas a las fechas y el horario.

La Dirección General de Migración y Extranjería entregará pasaportes durante fin y principio de año en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Las autoridades de Migración atenderán a los solicitantes los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026.

Si usted tramitó un nuevo pasaporte o renovación del mismo en las oficinas centrales de Migración en La Uruca, puede retirarlo en la fecha correspondiente, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El retiro de los pasaportes se realizará en la puerta 6. Solamente tiene que llegar y esperar su turno para que le entreguen este documento; así puede ir tranquilo a su viaje o planificar un paseo para el próximo año.

Las personas que solicitaron pasaporte nuevo o renovaron el suyo deben estar atentas a los horarios de fin y principio de año de la DGME. ( Juan Fernando Lara S.)

Se continuará entregando pasaportes a través de Correos

Migración informó que se continuará con la entrega de aquellos pasaportes que se soliciten por medio del Banco de Costa Rica y Ventanillas VES, a Correos de Costa Rica.

Las autoridades indicaron que las fechas de entrega no se verán afectadas en este caso.

