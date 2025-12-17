Más buses se suman al pago electrónico en rutas de San José, Alajuela y Heredia

Más empresas autobuseras se sumaron al pago electrónico,lo que permitirá a los usuarios a utilizar este método para pagar su espacio en los buses, sin necesidad de sacar su billetera para buscar algún billete o monedas.

Un total de 140 autobuses de 10 empresas en San José, Alajuela y Heredia, se incorporaron el Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP).

Se tratan de las empresas Buses INA Uruca S.A. (BIUSA S.A.), Transportes Adrián Vargas e Hijos S.A., Transportes ITACA S.A., Transportes Montecillos Alajuela S.A., Transporte Calvo y Alfaro S.A., Transporte Benavides Acuña S.A., Empresa Hermanos Bonilla S.A., Transportes Murillo Navarro S.R.L., Transportes Pérez González (Pegonza S.A.) y Autobuses Barrantes Araya S.A.

Diez empresas autobuseras se sumaron al método de pago electrónico en buses. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuáles rutas son las beneficiadas?

Varias rutas ya cuentan con el pago electrónico mediante tarjetas de débito o crédito, pulseras, aplicaciones móviles, relojes inteligentes o stickers.

Estas son las rutas de bus beneficiadas de este método:

BIUSA S.A.: San José Hospital por La Uruca, La Uruca-La Peregrina, La Uruca-Barrio Corazón de Jesús, La Uruca-León XIII, Hospital México por pista, Parque Nacional Diversiones, La Carpio por La Uruca, La Uruca-Urbanización Rossiter Carballo por La Uruca, La Carpio por la pista.

Transportes Adrian Vargas e Hijos S.A.: Naranjo-SanRoque-Pueblo Nuevo y ramales y viceversa.

Transportes Itaca S.A.: Alajuela-Calle Loría y viceversa, Alajuela-Tacacorí y viceversa, Alajuela-Itiquís y viceversa, Alajuela-Carbonal y viceversa, Alajuela-Tacacorí-Calle Burios y viceversa, Alajuela-Cooperativa y viceversa.

Transportes Montecillos Alajuela S.A.: Alajuela-Plywood y viceversa.

Calvo y Alfaro S.A.: Alajuela-El Cacao-Rincón-Urbanización Colinas-Urbanización Los Alpes y viceversa.

Transportes Benavides Acuña S.A.: Naranjo-El Muro-San Juan-San Juanillo-Cañuela y viceversa

Empresa Hermanos Bonilla S.A.: Alajuela-Pueblo Nuevo-La Tigra-Calle Carranza y viceversa. Brasil de Santa Ana, Coyol de Alajuela y viceversa.

Transportes Murillo Navarro S.R.L.: Grecia-Peralta-La Argentina-Calle Raicero y viceversa.

Transportes Pérez González, Pegonza S.A.: Grecia-Poro-Puente de Piedra-Calle Rosales-Calle Los Mangos-Calle Lomas-Rincón de Salas-Fábrica Nacional de Licores y viceversa.

Autobuses Barrantes Araya S.A.: San Rafael-Balnearo de Ojo de Agua-San Antonio de Belén-CENADA-La Aurora-IMAS-Urbanización La Cumbre-Heredia. Santa Ana-San Antonio de Belén-La Valencia y viceversa. Santa Ana-Belén-Ojo de Agua-San Vicente-Escobal y viceversa.

Usuarios pueden pagar por medio de tarjeta de crédito o débito, relojes inteligentes, celulares u otro dispositivo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A través de la app SINPE-TP Pasajero, se puede consultar el estado de sus pagos sin importar la empresa de transporte que utilicen. Esta aplicación se conecta directamente con la plataforma SINPE-TP.

