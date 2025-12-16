Estudiantes de Medicina de la UCR superan promedio en importante prueba mundial

La Universidad de Costa Rica (UCR) informó que un total de 84 estudiantes de Medicina participaron en la prueba internacional International Foundations of Medicine (IFOM, por sus siglas en inglés).

Esta prueba, diseñada por la National Board of Medical Examiners (NBME, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, mide los conocimientos clínicos de los estudiantes de medicina. Consta de 160 preguntas que deben ser contestadas en un máximo de 4 horas.

Para este año, 3.701 estudiantes de diferentes continentes como Asia, América, Europa y Oceanía, hicieron la prueba.

La UCR informó que 83 estudiantes de Medicina aprobaron la prueba IFOM y superaron el promedio mundial. (UCR/UCR)

¿Cómo le fue a Costa Rica? Según la UCR, 83 de sus estudiantes aprobaron la prueba. Se alcanzó un porcentaje de aprobación de 98.81%, el más alto del país.

Además, el grupo logró un promedio de nota de 68, por encima del promedio internacional para este año que fue 56. Los estudiantes también superaron el promedio nacional que, para ese mismo periodo, se ubica en 47.

Uno de los estudiantes más sobresalientes

Andrey Solano, de 22 años, se posicionó entre los mejores del mundo en el IFOM. Él obtuvo una calificación de 91 en la prueba. Él forma parte del 2% de los estudiantes más destacados, con un total de 74.

“Este logro es un reflejo del esfuerzo que hacemos todas y todos, y cada eslabón del motor social que compone a la UCR, por demostrar que somos excelentes, ambiciosos y capaces. Estudié medicina solamente con el soporte de mis papás y de todo el pueblo costarricense que apoya la educación pública como garante del proceso”, dijo el joven.

Andrey comentó que tuvo que estudiar de forma intensa y constante por meses.

“Definitivamente, no hubiera sido posible sin mis compañeros y docentes. Las clases de los doctores de la UCR son fundamentales y orientadas al quehacer del médico general sin dejar de lado la excelencia académica-científica, lo cual resulta un apoyo fundamental”.

Andrey Solano, de 22 años, es uno de los estudiantes más sobresalientes de la prueba IFOM. Obtuvo una calificación de 91. (UCR/UCR)

“Además, creo que es importantísimo tener apoyo de amigos que impulsen lo mejor de uno, que entiendan los momentos de debilidad y que motiven a mejorar de forma constante. Me considero afortunado de tener amigos en la carrera con los que puedo compartir éxitos, trasnochadas, ansiedades y esfuerzos”, añadió.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) utiliza esta prueba para examinar a aquellas personas que quieren realizar su internado médico en los hospitales públicos.

