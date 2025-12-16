Asamblea Legislativa desmiente a Rodrigo Chaves al afirmar que sí conocía reglas para votación

La Asamblea Legislativa desmintió al presidente Rodrigo Chaves y aseguró que el mandatario sí conocía, desde la semana pasada, el protocolo de votación para el levantamiento de su inmunidad.

Esta mañana, la Presidencia emitió un comunicado informando que Rodrigo Chaves no asistiría al plenario alegando una supuesta “falta de claridad” en las reglas y condiciones de la sesión. Sin embargo, el Congreso rechazó esa versión y presentó pruebas que contradicen al mandatario.

En dicho documento, el presidente afirmó que la Asamblea Legislativa no había comunicado el protocolo para la comparecencia, por lo cual alegó que no había claridad sobre cuáles eran las reglas y condiciones acordadas por los diputados.

La Asamblea Legislativa desmintió a Rodrigo Chaves, señalando que sí se le había comunicado el protocolo la semana pasada. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades legislativas compartieron a los medios de comunicación los oficios enviados a Zapote, en los que se detallaba el procedimiento para este martes 16 de diciembre.

Entre los documentos destaca un oficio en el cual se le otorgaban 30 minutos de palabra previo a la votación y un cronograma detallado sobre el desarrollo de la sesión de hoy.

Además, se le envió otro documento en el que se detallaba cómo se iba a realizar la sesión este martes 16 de diciembre.

Incluso, la Asamblea confirmó que el propio despacho del presidente dio acuse de recibo de estos documentos un día después de haber sido enviados.

Otras razones

El mandatario indicó que otra razón por la cual no iba a asistir al plenario este martes es que quería evitar la misma situación que ocurrió el pasado 14 de noviembre durante su intervención en la comisión que analizaba el levantamiento de su inmunidad.

“El mandatario quiere evitar enfrentarse a cambios de última hora cuando las diputadas Alejandra Larios y Rocío Alfaro limitaron severamente el tiempo de defensa para el abogado del presidente a solo 10 minutos, para argumentar sobre las diez acusaciones por las que el Tribunal Supremo de Elecciones acusa al presidente Chaves”, se indicó en el comunicado.

En ese momento, el abogado de Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos, solamente tenía 10 minutos, mientras que el mandatario tenía 50 minutos, tal y como se había acordado en la comisión.

Presidencia informó este martes que el presidente Rodrigo Chaves no iba a asistir al plenario este martes para presenciar la votación. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

Sin embargo, el presidente se levantó de la silla y abandonó la sala antes de que los diputados le pudieran hacer preguntas.

Además, el mandatario hizo referencia a un video que circuló el lunes, en el que, supuestamente, la presidenta interina del Congreso, Vanessa Castro, sugiere una maniobra para romper el cuórum, con el fin de impedir la votación ante la probabilidad de que no tengan suficientes votos para lograrlo.

