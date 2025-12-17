Investigación contra Álvaro Ramos pone bajo la lupa al PANI por su historial de intervenciones

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación contraÁlvaro Ramos y su familia después de que un video de la hija del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) se viralizara la semana pasada tras un evento político.

El actuar del PANI hacia el video de la menor dejó atónitas a muchas personas, porque hubo casos, dados a conocer por los medios de comunicación, que fueron ignorados por esta institución, o que no se realizaron las acciones necesarias para evitar graves situaciones.

Un ejemplo claro es el triste caso de la bebé Keibril García Amador, quien desapareció en abril de 2023. Ella fue producto de una presunta relación impropia entre una menor, quien tenía 13 años en el momento de su desaparición, y su padrastro, Hugo Casasola.

El PANI abrió una investigación contra Álvaro Ramos y su familia por un video de su hija que se viralizó en redes sociales. Esto revivió críticas que ha recibido esta institución por su actuar en otros casos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Durante una audiencia en el juicio contra Casasola el año pasado por aparente sustracción de la bebé y las violaciones contra la mamá de Keibril, la Fiscalía señaló que el PANI fue negligente en este caso, pues había reportes sobre la situación de esta familia.

La fiscala Edith Morera indicó que el PANI realizó cinco intervenciones entre 2019 y 2022, pero no se tomaron las medidas necesarias para proteger a la bebé y a su mamá.

Ella expuso, en ese momento, que los expedientes del PANI documentaron conflictos familiares relacionados con alcoholismo y agresiones físicas. Además, indicaron que la abuela de Keibril era señalada por consumo de alcohol y drogas. Al parecer, en cada intervención, la entidad reubicó a los menores a albergues o recursos familiares, pero terminaban regresando a su hogar.

Asimismo, la Defensoría le pidió cuentas al PANI sobre su actuar en el caso de Keibril.

Otros casos que también fueron sonados en esta institución son los presuntos abusos en los albergues.

El Organismo de Investigación (OIJ) allanó en 2023 un albergue del PANI ubicado en Coronado por una denuncia de supuesta tortura contra menores de edad.

Al parecer, como parte de un castigo, los niños eran obligados a dormir en una cama de cemento y los amarraban.

Por otra parte, a mediados de este año, un video de un joven de 15 años circuló en redes sociales, donde denunció presuntos abusos sexuales dentro de un albergue. En ese momento, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Pérez Zeledón dio a conocer que había abierto una investigación por este caso.

En el caso de Keibril, el PANI ha sido criticado por negligencia en la atención hacia la bebé y su mamá, quien la tuvo a los 12 años. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Investigación del PANI contra Álvaro Ramos

El PANI informó que se le abrió una investigación a Álvaro Ramos y su familia después de que recibiera presuntas denuncias por el video viral de la menor.

Según las autoridades de la niñez, en la investigación se determinará si la participación de la hija de Ramos violenta algún derecho de la niñez.

Después de que se diera a conocer la apertura de este caso, el candidato verdiblanco y su esposa Cristie Castro emitieron un comunicado refiriéndose al tema.

Ellos señalaron que no obligaron a la menor para que diera unas palabras en el evento político que se llevó a cabo la semana pasada en Escazú.

“El miércoles pasado, nuestra hija mayor dijo unas palabras de manera espontánea, con alegría, sin guion ni coacción, en una casa privada, reunión en la que yo, Cristie, estaba ausente por motivos laborales. El mensaje de nuestra hija se convirtió en un video que ha circulado en redes sociales y en medios de comunicación”, fue el mensaje publicado por la madre de la menor.

La familia solicitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación que dejaran de reproducir el video.

