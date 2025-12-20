¿Se arrepiente Luz Mary Alpízar de haber permitido que Rodrigo Chaves llegara al poder con su partido político?

La candidata presidencial Luz Mary Alpízar, fundadora del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), agrupación política con la que Rodrigo Chaves llegó a la presidencia, nos confesó si se arrepiente o no de haberlo ayudado a llegar a la silla presidencial, ya que, claramente, no se llevan nada bien; incluso, él la ha tratado públicamente de “Judas”.

En una entrevista con La Teja, Alpízar, quien actualmente es diputada, nos habló de cómo fue que conoció a Chaves, qué opina de su gobierno y también nos expuso sus propuestas como aspirante a la presidencia.

Luz Mary Alpízar habló de cómo llegó Rodrigo Chaves a su partido político. (Cortesía)

Empezamos hablando del desempleo y de cómo abordaría esa problemática nacional. La candidata propone un enfoque doble: fortalecer a las empresas que tienen potencial de crecimiento y mejorar las capacidades de los trabajadores mediante un diálogo claro entre empresas, Gobierno y cámaras.

Alpízar señala que muchas empresas tienen necesidad de contratar, pero “la gente no le llega con el perfil que ocupa”.

Además, plantea un proyecto para unir a jóvenes y personas mayores de 40 años —dos sectores golpeados por el mercado laboral— en la formación de pequeñas empresas. Estas tendrían acceso a “créditos diferenciados” y fondos no reembolsables.

La candidata habló largo y tendido de sus propuestas. (Cortesía)

Seguridad: El diálogo roto y la coacción

Para Alpízar, el principal error del gobierno en el tema de seguridad ha sido “estar en campaña política los cuatro años y no concentrarse en el trabajo”.

“El romper los diálogos con los poderes de la República... El quedarse solo tratando de dragar con un problema país es un error en una democracia”.

La candidata criticó la falta de proyectos de seguridad en la agenda legislativa manejada por el Ejecutivo y la eliminación de resguardos en zonas costeras como un “error grave”.

Al consultarle si cree que Costa Rica se ha convertido en un “narcoestado”, Alpízar se mostró cautelosa y dijo que se necesita una medición clara de indicadores.

La aspirante presidencial dice que urge retomar el diálogo para fortalecer la seguridad. (Alonso Tenorio)

Sus acciones puntuales en esa materia se centran en:

Restablecer el diálogo con los poderes de la República, con estrategia y enfocándose en las zonas de mayor necesidad.

con los poderes de la República, con estrategia y enfocándose en las zonas de mayor necesidad. Asumir la responsabilidad: El presidente debe entender que es el “máximo responsable de la seguridad en este país”.

El presidente debe entender que es el “máximo responsable de la seguridad en este país”. Gestión por hechos: Tomar decisiones basadas en evidencias y “no en lo que se me ocurrió a mí”.

Infraestructura: Prioridad a los puentes

Alpízar sostiene que la infraestructura requiere un gran cambio en la estrategia, la ejecución y una nueva priorización presupuestaria.

“Hay que hacer una priorización del tema de infraestructura vial en el país; creo que aquí tenemos que trabajar fuertemente el tema también de mantenimiento para no perder la obra que ya tenemos...”.

Alpízar dice que haría grandes cambios en el área de infraestructura vial. (Rafael Pacheco)

La propuesta más enfática es priorizar la reparación de puentes sobre las calles, ya que el puente es el que garantiza la conectividad, especialmente ante los efectos del cambio climático.

Criticó además el desmantelamiento del MOPT que causó pérdida de experiencia técnica y propone fortalecer la Secretaría de Concesiones, exigiendo a las empresas participantes cumplir con normativas internacionales anticorrupción.

Listas de espera: Corrupción y retención de especialistas

Para la aspirante a la presidencia, la solución a las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe comenzar con un análisis de calidad y transparencia.

Se debe analizar si en las listas de espera existe “corrupción para que otra gente pueda llegar y encontrar espacios”. La tecnología debe indicar cómo es la “entrada de la Caja y cómo es esa salida”.

Ella es diputada, pero está "divorciada" de los otros legisladores oficialistas. (Albert Marín)

También señaló que es vital poner metas mínimas de cantidad de especialistas de altísima especialización que no puedan irse de la Caja, reconociendo el mercado privado como un negocio.

El plan de gobierno incluye el fortalecimiento de la inversión en prevención, para hacer más eficiente el uso de los recursos de la Caja.

Propone un currículum “relevante”

Con respecto a la crisis educativa que se vive en el país, Alpízar propone hacer un currículum relevante que sostenga a los muchachos en los colegios.

“Ya no completamos lastimosamente el currículum, solo nueve de cada 100 escuelas tienen currículum completo... Pensamos en la educación dual, vamos a crear la Dirección de Educación Dual en el Ministerio de Educación, según nuestro plan de gobierno, vamos a crear una escuela de liderazgo, porque Costa Rica no puede quedarse atrás”, aseguró.

Promueve una reforma educativa para fortalecer el currículum de los niños y jóvenes. (Cortesía)

La candidata también enfatizó que hay que buscar que los niños y jóvenes sean felices en las aulas, pues eso es fundamental para ella.

Relación con Chaves: Un claro divorcio

Le consultamos a Alpízar cómo fue que llegó Rodrigo Chaves al PPSD y aseguró que él fue quien los buscó, primero con la idea de hacer una especie de coalición, pero como esa idea no prosperó, luego se volvió a acercar pensando ya propiamente en la agrupación.

“Nosotros no buscamos a don Rodrigo Chaves, porque nosotros no buscamos a nadie", aseguró.

“No íbamos a ir (por la presidencia) en el 2022, no nos urgía ir porque nuestro proyecto país iba para 12 años. Íbamos a formarnos y a comenzar a trabajar”, agregó.

El presidente Rodrigo Chaves ha dejado en claro la ruptura en la relación entre él y Alpízar. (Asamblea Legislativa)

Alpízar dijo que, pese a todos los problemas que ha tenido con el presidente, quien claramente está enemistado con ella y hasta la ha tratado de “Judas”, por salirse de la línea de la fracción en algunas votaciones de proyectos de ley y otros temas, no se arrepiente de haber apoyado al actual presidente, pues la decisión se tomó “con buen corazón” y por el bien del país.

También dijo que los que se divorciaron fueron los diputados oficialistas al no querer seguir los procedimientos y reglamentos del PPSD.

Sobre el cuestionado financiamiento de la campaña política, la candidata afirma estar en un expediente en Fiscalía por haber servido al grupo, pero dice que renunciará a la inmunidad cuando el proceso avance.

Finalmente, Alpízar considera que un eventual gobierno del oficialismo pondría “en riesgo la democracia de Costa Rica” por la demostración de no querer tener contrincantes y desacreditar instituciones.