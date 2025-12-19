¿Cuál candidato piensa igual que yo? El quiz de 20 preguntas que le dice cuál es más afín a usted

Ya se acercan las elecciones presidenciales del 2026 y la indecisión es un factor común entre los ticos.

Para ayudarle a tomar una decisión informada, La Teja, La Nación y El Financiero lanzaron una herramienta interactiva donde usted puede comparar sus ideales con los de 18 aspirantes presidenciales a través de un cuestionario de 20 preguntas clave.

Este quiz le dice cuál candidato presidencial es más afín a su forma de pensar. (John Durán)

Un careo digital con los candidatos

El proyecto consistió en entrevistar a fondo a los candidatos que aceptaron participar para conocer sus propuestas reales. Al finalizar cada entrevista, se les sometió a un quiz de “sí o no” sobre temas que suelen dividir la opinión pública o que requieren posiciones firmes.

Entre los temas que usted podrá comparar se encuentran:

Seguridad: ¿Apoyaría cierres de comercios o toques de queda por seguridad?

¿Apoyaría cierres de comercios o toques de queda por seguridad? Derechos: ¿Está de acuerdo con la eutanasia o el aborto en casos de violación?

¿Está de acuerdo con la eutanasia o el aborto en casos de violación? Educación: ¿Deben crearse pruebas similares a las antiguas de bachillerato?

¿Deben crearse pruebas similares a las antiguas de bachillerato? Tránsito: ¿Es necesaria la licencia para usar bicimotos?

18 de los 20 candidatos presidenciales participaron en el proyecto del quiz. (Canva)

¿Quiénes se apuntaron al quiz?

De los 20 aspirantes actuales, 18 aceptaron el reto de transparencia y respondieron el cuestionario. Se tratan de José Aguilar, del Partido Avanza; Luis Amador, del Partido Integración Nacional; Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático; Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional; Douglas Caamaño, del Partido Partido Alianza Costa Rica Primero.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social; Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda; Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista; David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora.

Wálter Rubén Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana; Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad, y Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación.

Los únicos candidatos que no quisieron participar ni realizar la entrevista fueron Laura Fernández (del Partido Pueblo Soberano) y Fabricio Alvarado (del Partido Nueva República).

¡Pruébelo usted mismo!

La herramienta está diseñada para que cualquier ciudadano pueda completarla en menos de tres minutos. El sistema procesa sus respuestas y, de forma automática, le muestra el porcentaje de coincidencia con cada uno de los políticos evaluados.

La idea es que vea cuáles son los candidatos más afines a sus posiciones e ideales... para que usted pueda tomar una decisión basado en la información real.

Esta iniciativa de Grupo Nación busca fomentar un voto responsable y consciente, recordando que el sufragio es tanto un derecho como un deber para fortalecer la democracia.

Es importante recordar que este ejercicio no pretende decirle a nadie por quién votar, simplemente es una manera de que la gente se empape de las propuestas que tiene cada candidato de una manera más interactiva.

Haga el quiz y luego compártalo con sus familiares y amigos para que ellos también puedan saber cuáles son los candidatos más afines a su forma de pensar.