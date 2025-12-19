El último día de la Asamblea Legislativa del 2025 terminó en pleito por jugada del Gobierno

Para variar, el último día de sesión de la Asamblea Legislativa de este 2025 terminó en pleito y esta vez fue por una jugada del Gobierno.

La sesión del plenario inició el jueves a las 3 de la tarde, como de costumbre, y se suponía que los diputados iban a votar en segundo debate el tratado de asistencia judicial en materia penal con Uruguay y también el tratado con El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.

En el último día del plenario de este año hubo un gran pleito. (Asamblea Legislativa)

Además, iban a aprobar una moción y enviar a consulta un expediente en materia de seguridad del legislador Fabricio Alvarado. Ese era el acuerdo al que habían llegado todos, hasta los del oficialismo, pero como a las 3:30 p.m. todo cambió.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un decreto para desconvocar más de 50 proyectos de ley, entre ellos los que se iban a votar. Y es que en este periodo de sesiones extraordinarias es el Gobierno el que decide qué proyectos se discuten y, como sacaron los que verían en la agenda, dejaron a los diputados en el aire.

Después de leer el decreto, empezó el pleito porque prácticamente los legisladores se quedaron sin nada qué hacer apenas iniciando la sesión.

Alejandro Pacheco criticó la desconvocatoria de los proyectos de ley. (Asamblea Legislativa)

“Lamentable lo que está pasando, que el Poder Ejecutivo desconvoca los proyectos que íbamos a ver hoy (jueves). En una actitud altanera, el señor viceministro, que nos dice que los retiran y que sigamos trabajando con los que hay”, señaló Alejandro Pacheco del PUSC, en referencia a Alejandro Barrantes.

“Una completa irresponsabilidad”

Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional, también se mostró molesto y dijo que lo que hizo el Gobierno fue una gran irresponsabilidad.

“Lo que está pasando hoy es sorprendente. ¿Esto es burlarse o no de la gente? ¿No será una cortina de humo por lo que pasó hoy en la Comisión de Ingreso y Gasto Público?”, dijo el verdiblanco, recordando que el exgerente del INS Luis Fernando Monge reveló algunas situaciones que parecen ser irregulares.

“Cambian la convocatoria a última hora, eso es una irresponsabilidad absoluta”, agregó.

Pilar Cisneros defendió al Poder Ejecutivo que poco antes de terminar la sesión mandó otra convocatoria. (Asamblea Legislativa)

Pese a todo, Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, defendió al Gobierno, que a las 5:38 p.m. envió una nueva convocatoria con tres proyectos nuevos.

“A nosotros nos interesa avanzar y muchísimo, es a ustedes que no les interesa”, dijo la oficialista.

Pasadas las 6 de la tarde, los legisladores levantaron la sesión y salieron al receso de fin de año. Ellos regresarán a sus labores el lunes 12 de enero.