Laura Fernández se ausentará del debate presidencial de Teletica

La campaña aseguró que se priorizará otros debates

Por Ingrid Hidalgo

La candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció que tampoco asistirá al debate presidencial organizado por Teletica.

En un comunicado compartido por la campaña de Laura Fernández, se señaló que se busca poner al pueblo de Costa Rica “en el centro de la campaña”.

“Frente a esto, algunos rivales -desesperados por atención y por números que no levantan- han intentado convertir ciertos espacios de ‘debate’ en tribunas de ataque, mentira y espectáculo. No nos prestaremos a ese juego”, indicó la agrupación política.

Sesión solemne a las elecciones nacionales de 2026
Laura Fernández declinó su participación en el debate de Teletica. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El PPSO señaló que la agenda de la aspirante a la presidencia la define la campaña y el pueblo, no “determinados medios de comunicación con intereses particulares”.

¿En cuáles debates sí participará Laura Fernández?

La agrupación política informó que la candidata participará en la presentación oficial organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que se realizará del viernes 9 al lunes 12 de enero.

Además, estará presente en el debate de Trivisión, Radio Columbia y Monumental-Repretel.

También declinó participación en OPA

La candidata también declinó participar en el debate organizado por OPA Canal 38, según anunció Douglas Sánchez, director del noticiero Central Noticias, durante el programa El Octavo Mandamiento.

Él explicó que la invitación fue enviada a ocho candidatos presidenciales desde el pasado 29 de setiembre, sin embargo, Laura Fernández la rechazó, pues tiene otra actividad programada para la misma fecha del debate.

10/08/2025. Presentación Fórmula Laura Fernández. Hotel Aurola, San José. Fotografía: Lilly Arce.
La candidata presidencial Laura Fernández tampoco asistirá al debate de OPA. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

