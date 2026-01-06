Si ya pagó el marchamo, pero no ha hecho esto, le pueden hacer una multa de ¢61.000

Si usted ya pagó el marchamo de su carro o moto, pero no ha hecho esto, los tráficos podrían hacerle una multa de ¢61.000 y a nadie le sobra esa plata en plena cuesta de enero.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recordó con un curioso mensaje que las personas que no han pegado el marchamo se exponen a un parte.

Si no ha pegado el marchamo, hágalo para que se evite la multa. (Rafael Pacheco)

“Por si se le olvidó pegarlo (el marchamo), por si estaba en modo fiesta, péguelo, así se evita una multa de ¢61.000.

“Desde el primero de enero pasado debe tener pago el derecho de circulación, pegado el adhesivo y portar el documento”, informó la institución.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, según el último corte, hasta el sábado 3 de enero habían pagado el marchamo 1.717.697 propietarios de vehículos y se había recaudado un monto de ¢296.786.875.694.