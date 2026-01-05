¿Le quitaron las placas o el carro en fin de año? Cosevi ya abrió: Así puede recuperarlos

Este lunes 5 de enero, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) retomó sus funciones habituales tras el receso de fin y principio de año.

Si usted fue uno de los conductores a quienes se les decomisó el vehículo o las placas durante el fin de año, preste atención a los pasos necesarios para realizar el trámite de devolución.

Las autoridades recalcaron que el servicio se brinda únicamente con cita previa, la cual se debe gestionar a través del sitio web oficial www.csv.go.cr.

Este lunes reabrió el Cosevi, entonces ya se pueden recuperar las placas y vehículos decomisados. (Rafael Pacheco)

Requisitos y multas pendientes

Para poder retirar cualquier bien decomisado, el primer paso es estar al día con la ley.

Los conductores deben cancelar todas las multas que tengan pendientes antes de presentarse a su cita. Orden de devolución: Una vez pagadas las multas, el usuario debe acudir a la Unidad de Impugnación más cercana para solicitar la orden de devolución.

Una vez pagadas las multas, el usuario debe acudir a la más cercana para solicitar la orden de devolución. Dueños registrales: Solo el dueño del vehículo o una persona con poder legal autorizado por un abogado puede realizar la gestión.

Costos de acarreo y custodia

Además de las multas, los infractores deberán cubrir los costos operativos generados por el decomiso. Los montos establecidos para este 2026 son:

Acarreo (grúa): ¢7.622,19 por los primeros 6 kilómetros o menos.

por los primeros 6 kilómetros o menos. Kilometraje adicional: ¢1.270,37 por cada kilómetro extra o fracción.

por cada kilómetro extra o fracción. Custodia: El costo por tener el vehículo en los planteles del COSEVI es de ¢4.185,04 por día natural.

Es vital retirar el vehículo de inmediato una vez realizado el pago, de lo contrario se seguirán sumando los días de custodia.

Recuerde que debe sacar cita para poder recuperar las placas o el vehículo. (Rafael Murillo)

Plazos para impugnar multas

Si usted considera que la infracción fue injusta, tiene un periodo de 10 días hábiles para apelar el parte.