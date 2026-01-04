Adiós al “America First”: ¿Por qué la intervención de EE. UU. en Venezuela cambia las reglas del mundo?

La captura de Nicolás Maduro no es solo el fin de 12 años de un régimen dictatorial; es el inicio de una era donde Washington asume el control directo de Venezuela.

Según el experto en relaciones internacionales Carlos Torres, estamos ante un cambio radical en la estrategia de seguridad de Donald Trump.

Venezuela vivirá muchos cambios a partir de ahora. (AFP)

“Esta intervención militar confirma que Estados Unidos está dispuesto a usar el músculo contra actores incómodos en su ‘patio trasero’”, explicó Torres.

Y es que, con la intervención estadounidense, el presidente Donald Trump hizo a un lado el lema “America First” (América primero) que ha defendido siempre, incluso fue uno de sus principales conceptos de campaña electoral.

Es un planteamiento de política exterior de la administración Trump que promueve el interés nacional de los Estados Unidos y el aislacionismo de la primera superpotencia mundial. Con las recientes acciones del gobierno de Trump muchos expertos señalan que el gobernante dejó de lado el America First.

Puntos claves para entender qué pasará ahora

Torres explica que hay varios puntos claves que hay que tomar en cuenta para entender lo que pasará ahora en Venezuela:

1. El petróleo como eje central

Trump ha sido claro: el objetivo es hacer a Venezuela “rica y segura nuevamente”. Según Torres, esto se traduce en una prioridad absoluta por la explotación del petróleo y otros recursos.

Donald Trump tomará el control de Venezuela y su petróleo. (Shutterstock)

Se espera que EE. UU. tome las riendas de la infraestructura destruida para reactivar la exportación de crudo.

Según dijo el gobernante, el plan busca devolver a los norteamericanos la riqueza que el régimen venezolano le “quitó” en las últimas dos décadas.

2. Una transición sin la oposición venezolana

Uno de los puntos más polémicos destacados por el analista es la exclusión de los líderes opositores. Aunque muchos esperaban la restitución de figuras como María Corina Machado o Edmundo González, el discurso de Trump apunta hacia otro lado.

Trump dio a entender que él y su equipo (incluyendo a Marco Rubio y el secretario de Defensa) serán quienes administren el país de forma pragmática.

El argumento de Washington es que la oposición no está lista para manejar la compleja infraestructura económica y petrolera del país en este momento.

Nicolás Maduro enfrentará cargos por narcotráfico en Venezuela. (AFP)

3. El nuevo tablero mundial: China y Rusia

La caída de Maduro deja a sus aliados en una posición difícil. Según Torres, el impacto internacional se manejará de la siguiente forma:

China: Aunque condenarán la intervención por el principio de “no intervencionismo”, los chinos son prácticos. Se sentarán a negociar con quien sea para asegurar su acceso al petróleo.

Aunque condenarán la intervención por el principio de “no intervencionismo”, los chinos son prácticos. Se sentarán a negociar con quien sea para asegurar su acceso al petróleo. Rusia: Trump ha sugerido que Rusia podría recibir petróleo venezolano si es necesario, aprovechando que el gobierno de Putin está concentrado en la guerra en Ucrania y tiene poco margen de maniobra para opinar sobre América Latina.

Trump ha sugerido que Rusia podría recibir petróleo venezolano si es necesario, aprovechando que el gobierno de Putin está concentrado en la guerra en Ucrania y tiene poco margen de maniobra para opinar sobre América Latina. Irán: Al estar en la “lista negra” de EE. UU., simplemente no tendrá ninguna implicación ni importancia en el nuevo orden venezolano.

Para Torres, lo más sorprendente fue la facilidad con la que se logró la extracción de Maduro, lo que sugiere que no hubo quien lo defendiera al momento del ataque.