Laura Chinchilla habló de la detención de Nicolás Maduro y dijo algo que pocos se atreven

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro y dijo lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir.

Ella les tiró duro a los organismos internacionales que nunca se atrevieron a frenar a Maduro.

Laura Chinchilla habló sin pelos en la lengua de la detención de Nicolás Maduro. (José Cordero)

“Los hechos ocurridos en Venezuela tienen un único responsable: Nicolás Maduro y la camarilla que secuestró la democracia, desconoció la soberanía popular y ocasionó una crisis humanitaria sin precedentes con repercusiones en toda América Latina.

“Acompaño a los millones de venezolanos y venezolanas, dentro y fuera de su país, que hoy ven con esperanza que se genere un cambio que lleve a restituir su libertad y su dignidad. Ellos merecen hoy el apoyo de la comunidad internacional para conducirlos por el camino del diálogo y la conciliación junto a quienes ganaron las elecciones de 2024.

“Como ciudadana de una democracia sin ejército y que siempre ha apostado al derecho internacional para la resolución de las disputas, lamento que la reiterada inacción de los organismos internacionales ante esta y otras crisis de envergadura, así como la claudicación del liderazgo de las potencias regionales en promover una acción efectiva que condujera al reconocimiento de los resultados electorales del 2024, hayan abierto la puerta a una salida de hecho”, manifestó Chinchilla.

Maduro ya está en Estados Unidos donde enfrentará la justicia. (AFP)

Lo ocurrido en Venezuela deja varias lecciones

La exmandataria dijo además que lo ocurrido en Venezuela deja lecciones.

“Mal haríamos en no comprender que toda paz empieza por construirse desde adentro de las naciones, mediante el respeto a las discrepancias, la protección del derecho y la democracia y el rechazo absoluto de los liderazgos autoritarios, sean estos de izquierda o de derecha.

“Solo la democracia garantiza la paz y solo un multilateralismo efectivo puede proteger la democracia”, aseguró.