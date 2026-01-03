“No felicito la intervención”: El valiente y honesto análisis de Miguel Ángel Rodríguez tras captura de Maduro

Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, se pronunció con un mensaje claro y tajante sobre la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

El mandatario aseguró que ya él, en muchas ocasiones, había denunciado los crímenes de Maduro.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dice que hace mucho venía denunciando a Nicolás Maduro. (Lilly Arce)

“Los acontecimientos que vive hoy Venezuela confirman, una vez más, la naturaleza cruel y represiva de la narcodictadura encabezada por Nicolás Maduro.

“Durante años he denunciado, dentro y fuera de los foros internacionales, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por este régimen autoritario, así como el despojo de la voluntad popular y la destrucción deliberada de las instituciones democráticas venezolanas.

“He sido testigo directo del coraje cívico del pueblo venezolano y de sus líderes democráticos, que han enfrentado persecución, exilio y represión sin renunciar a la vía democrática.

“Por ello, expreso mi pleno respaldo y solidaridad con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, legítimos representantes de la esperanza democrática de Venezuela, así como con el pueblo venezolano, que ha demostrado en las urnas su deseo inequívoco de recuperar la libertad, la democracia y la dignidad", expresó el exmandatario.

Rodríguez asegura que la dictadura de Maduro debe ser repudiada sin ambigüedades por sus presuntos crímenes, su supuesta alianza con el narcotráfico y sus horribles violaciones a los derechos humanos; sin embargo, manifiesta que no puede alegrarse de la violencia que medió en la captura de Maduro.

“Con todo respeto hacia opiniones distintas, debo manifestar que me resulta muy difícil respaldar o felicitar cualquier forma de intervención militar. Esta posición no nace de la indiferencia frente al sufrimiento de los pueblos, sino de una convicción profundamente arraigada en mi historia personal y política. Cuando realizaba mis estudios de doctorado en la Universidad de California en Berkeley, con una beca de la AID, renuncié a ella en protesta por la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. La defensa de la democracia no puede desligarse del respeto al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos este sábado en la madrugada. (AFP)

“Lamento profundamente que esa acción internacional no haya sido capaz de brindar un apoyo efectivo y con resultados concretos a las fuerzas democráticas venezolanas, que vencieron valientemente a la dictadura en las elecciones y cuyos triunfos han sido desconocidos por el régimen. Por eso justifico la acción en esta ocasión de Estados Unidos”, manifestó.

El expresidente dice que hoy más que nunca se debe exigir una condena firme al régimen de Maduro y un apoyo internacional real y eficaz para la reconstrucción de la democracia venezolana, la recuperación de su economía devastada, el respeto pleno a su soberanía y la promoción de la unidad nacional como base indispensable para una transición pacífica y duradera.

“Venezuela merece volver a ser una nación libre. El pueblo venezolano no está solo. Su lucha es también la lucha de todos los demócratas de América Latina y del mundo”.