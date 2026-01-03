Política

Frente Amplio se pronuncia por detención de Maduro y posición dará de qué hablar

El Partido Frente Amplio se pronuncia de forma sorprendente de la detención de Nicolás Maduro

Por Rocío Sandí

El Partido Frente Amplio emitió un comunicado con su posición sobre la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, y las declaraciones darán mucho de qué hablar.

El partido de izquierda asegura que no está de acuerdo con las acciones estadounidense y las califica como una guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en Caracas el 1 de setiembre de 2025. Fotografía:
El Frente Amplio condena las acciones de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro. (AFP)

“El Frente Amplio hace un llamado a la paz y rechaza categóricamente al ataque estadounidense en Venezuela, que abre un escenario de guerra en la región latinoamericana.

“La acción perpetrada en la madrugada de hoy, 03 de enero, en Caracas, no solo es irresponsable y conducirá inevitablemente a una escalada de violencia en el hermano país, sino que además sienta un precedente gravísimo: un jefe de gobierno de un Estado decidió secuestrar a otro jefe de gobierno de un Estado independiente. Desde la perspectiva del derecho internacional, este hecho vulnera las bases mismas de la convivencia entre naciones y décadas de multilateralismo”, informó la agrupación política.

El partido asegura que más allá de las afinidades o diferencias políticas, lo que está en juego es la vida y la dignidad de la gente.

Plenario Legislativo
Al agrupación dice que lo ocurrido abre las puertas a una guerra. (Rafael Pacheco)

“Es el pueblo quien sufre las consecuencias directas de la violencia y la imposición, y es su angustia la que debe ser visibilizada en este momento. Resulta claro que estas acciones de los EE. UU responden a una lógica supremacista de Trump y a evidentes intereses económicos sobre los recursos naturales de la región.

“Costa Rica, fiel a su tradición de paz y a su papel histórico en momentos difíciles de la región, de reafirmar su compromiso con la solución pacífica de los conflictos y con el uso de los mecanismos del Derecho Internacional para frenar la militarización de la región y promover el respeto de la soberanía de los pueblos. Recordamos además la declaratoria de América Latina y el Caribe como Zona de Paz por parte de la CELAC, que hoy se ve amenazada por estas acciones bélicas”, agrega el comunicado.

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

