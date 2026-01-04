El insólito de video de Nicolás Maduro deseando un “Feliz Año Nuevo” en instalaciones de la DEA

Nicolás Maduro sigue siendo la noticia del día y más recientemente por un video que ya circula en redes sociales, en el cual se le ve y escucha deseando buenas noches y feliz Año Nuevo a varias personas que se encontraban dentro de un edificio de la DEA.

Dicho video fue publicado por la cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) de Rapid Response, que se trata de una cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca.

En la grabación se observa a Maduro, esposado de manos, y siendo escoltado por dos agentes de la DEA, que lo llevan tomado de los brazos.

En un momento dado, Maduro dejó ver todo el inglés que maneja y saludó a las personas presentes diciéndoles “good night” (buenas noches) e incluso les deseó un “happy new year” (feliz Año Nuevo).

Las autoridades estadounidenses no han revelado en dónde se dio esa curiosa situación, pero por la alfombra que se ve en el video se entiende que fue dentro de un edificio propiedad de la DEA, ubicado en Nueva York.

Este video ya fue compartido por varios medios internacionales como CNN en sus canales en inglés y español.

El presidente venezolano fue detenido en Caracas la madrugada de este sábado junto a su esposa Cilia Flores, esto tras un bombardeo del gobierno estadounidense.

En horas de la tarde ambos fueron trasladados en avión hasta la base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el estado de Nueva York.

Minutos después del aterrizaje, alrededor de las 5:25 p. m. (hora local), se observó como Maduro descendía de la aeronave escoltada por docenas de agentes federales.

De ese punto fue trasladado en helicóptero hasta Manhattan, para que posteriormente fuera llevado a la prisión Metropolitan Detentión Center, ubicada en Brooklyn.

El presidente venezolano será llevado a una audiencia ante un juez para que conozca los cargos que le atribuye el gobierno estadounidense.