“Escalón por escalón”: Los detalles del sigiloso y fuertemente custodiado aterrizaje de Maduro en Nueva York

En medio de una absoluta oscuridad llegó Nicolás Maduro a Nueva York, Estados Unidos, para enfrentar cargos por narcotráfico. (Redes/Captura de video)

El arribo de Nicolás Maduro a territorio estadounidense se dio bajo un fuerte operativo de seguridad y en medio de un total hermetismo.

De acuerdo con información confirmada por CNN, el avión en el que viajaban el presidente venezolano y su esposa Cilia Flores aterrizó en la base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el estado de Nueva York.

Minutos después del aterrizaje, alrededor de las 5:25 p. m. (hora local), se observó a una persona, vestida de color azul, descender de la aeronave escoltada por docenas de agentes federales.

Las condiciones de poca iluminación en el lugar impidieron identificar con claridad los rostros de quienes participaban en el operativo, lo que aumentó el secretismo del momento.

Testigos señalaron que la persona bajó con extrema cautela, escalón por escalón, mientras era grabada a la distancia por un reducido grupo de presentes. Tras tocar tierra, fue escoltada rápidamente por la pista y retirada del alcance de las cámaras.

Llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos se dio a eso de las 5 p.m. hora local. (Capturo/Captura de video)

Según indicaron funcionarios a NBC News, el plan de las autoridades es trasladar a Maduro en helicóptero hasta la ciudad donde enfrentará el proceso judicial correspondiente. Posteriormente, sería recluido en el Centro de Detención Metropolitano.

Diferente medios transmitieron la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York. (Redes/Captura de video)

Las mismas fuentes confirmaron que Maduro deberá comparecer ante el tribunal la noche del lunes, en lo que marcaría el inicio formal del proceso en su contra en Estados Unidos.

Maduro es acusado por las autoridades de Nueva York de narcotráfico y terrorismo.