(Video) Así se prepara Elías Alvarado para informar sobre la llegada de Nicolás Maduro a corte de Nueva York

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York. no ha podido ni descansar tras su regreso del Desfile de las rosas. (redes/Instagram)

El periodista costarricense Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, ya se encuentra listo para informar sobre uno de los acontecimientos más impactantes del año: la llegada de Nicolás Maduro a la Corte del Distrito Sur de ese estado estadounidense.

La noticia lo agarró prácticamente con la maleta en la mano, pues hace apenas unas horas, Alvarado regresó a Nueva York tras viajar a Pasadena, California, donde fue uno de los presentadores del tradicional Desfile de las Rosas que transmitió canal 7.

Elías Alvarado se prepara para la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York

Sin tiempo para descansar, el periodista tuvo que correr nuevamente para cumplir con su labor informativa y llevarles a los televidentes todos los detalles de este hecho que le dio la vuelta al mundo este 3 de enero.

A través de sus redes sociales, Elías compartió un video en el que muestra cómo se alista contra reloj para salir en vivo. En las imágenes se le ve cambiándose de ropa que lleva en su carro, demostrando el ritmo acelerado con el que se vive una cobertura de esta magnitud.

“Ya me encuentro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde serán presentados Nicolás Maduro y su esposa”, escribió el periodista junto al video.

Una vez más, Elías se convierte en testigo directo de un momento histórico, llevando información de primera mano a los hogares costarricenses.