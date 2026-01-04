(Video) Venezolanos toman fuente de La Hispanidad para celebrar la captura de Nicolás Maduro

La fuente de La Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, fue tomada por decenas de venezolanos que se reunieron en ese icónico punto para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La actividad se gestó por medio de una convocatoria que empezó a difundirse en redes sociales desde horas de la mañana de este sábado, tras darse a conocer la detención de Maduro.

Venezolanos toman la fuente de La Hispanidad

Venezolanos empezaron a acercarse a la fuente de La Hispanidad a eso de las 5 p.m., pero fue aproximadamente a las 6 p.m. cuando llegó una mayor cantidad de personas a celebrar este histórico hecho.

Personas con banderas y camisetas alusivas a Venezuela se encuentran celebrando en ese punto y hasta el momento las autoridades no han registrado ningún inconveniente.

Cuerpos policiales están en el lugar para garantizar el tránsito de vehículos y vigilar que la concentración se siga desarrollando de forma pacífica.