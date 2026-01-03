Candidatos presidenciales aprovecharon detención de Nicolás Maduro para mandar indirectas muy directas

Varios candidatos presidenciales de Costa Rica aprovecharon la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos para mandar mensajes y filazos en plena campaña electoral.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la captura de Maduro.

Nicolás Maduro fue arrestado este sábado mientras dormía. (AFP)

“En Costa Rica aborrecemos las dictaduras y las posturas autoritarias; por ello hoy luchamos para no llegar a ese punto en nuestro país.

“Por eso repudiamos los autoritarismos disfrazados de democracia, esos que empiezan persiguiendo adversarios políticos, cerrando medios de comunicación, silenciando periodistas y restringiendo libertades públicas. Los mismos que se sostienen mediante alianzas con el narcotráfico, el destierro de opositores y el ataque sistemático a la institucionalidad democrática”, dijo Ramos.

El político también envió un mensaje de esperanza al pueblo venezolano.

“Deseo y confío en que el pueblo venezolano pueda reponerse de esta situación y encuentre una salida democrática, apegada al derecho internacional, sin caudillos y sin fanatismos de ningún tipo”, expresó.

Álvaro Ramos dijo lo que piensa de la detención de Nicolás Maduro. (John Durán)

Claudia Dobles mandó una buena pedrada

Claudia Dobles, candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, también reaccionó a la detención.

“Lo ocurrido hoy en Venezuela es el desenlace de décadas de erosión democrática y de una dictadura cruel. Es también un recordatorio para Costa Rica, que se acerca a una nueva elección, de la importancia de defender la democracia y el voto frente a expresiones autoritarias que buscan amedrentar a la oposición, silenciar a los medios y dividir a la sociedad. Estamos con el pueblo venezolano y con el restablecimiento pleno de la democracia en ese país hermano.

“Reafirmamos, además, que Costa Rica, como nación sin ejército, tiene la responsabilidad histórica de defender con firmeza el derecho internacional y de promover la solución pacífica de los conflictos. Costa Rica debe retomar su liderazgo regional y apoyar una transición democrática, en paz y con respeto a la autodeterminación de los pueblos y a los derechos humanos”, manifestó la aspirante a la silla presidencial.

Claudia Dobles celebró la detención del dictador y mandó mensaje a los ticos. (José Cordero)

Por su parte Ariel Robles, candidato y actual diputado del Frente Amplio, expresó su preocupación por las implicaciones internacionales del operativo y advirtió sobre los riesgos de legitimar acciones militares entre estados.

Robles señaló que el tema va más allá de la figura de Maduro, a quien ha reconocido como un dictador con múltiples señalamientos autoritarios. Asegura que la situación plantea un escenario peligroso para el orden mundial, al considerar que se violenta el derecho internacional.

El legislador sostuvo que este tipo de acciones abre la puerta para que países con mayor poder militar bombardeen o invadan a otros Estados. En su criterio, el precedente incrementa la inestabilidad global y normaliza el uso de la fuerza como vía de solución.

Ariel Robles condenó la forma en la que Estados Unidos detuvo a Maduro. (Alonso Tenorio)

Laura Fernández se regocijó con la captura

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), también reaccionó al histórico acontecimiento que se dio en Venezuela y fue tajante en lo que piensa.

“... me regocijo de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, quien ahora tendrá que responder por sus crímenes a nivel internacional. Después de años de oscuridad llega la luz para millones de venezolanos, para millones de familias separadas por el exilio, personas confinadas a celdas de tortura, niños y jóvenes que vieron apagarse su futuro.

“La captura del narco dictador Nicolás Maduro es una luz de esperanza para toda Latinoamérica. Felicito al pueblo venezolano que nunca se rindió”, expresó la candidata del continuismo del gobierno de Rodrigo Chaves.