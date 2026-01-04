Maynor Khayyan predijo un día antes la caída de Nicolás Maduro, conozca que más anuncia para este 2026

El clarividente Maynor Khayyan ya nos tiene acostumbrados a que siempre a inicios de enero nos da las predicciones de lo que podría ocurrir durante el año, pero en esta ocasión se lució, ya que nos anunció lo que pasaría en Venezuela un día antes de que ocurriera.

La Teja había acordado con Khayyan que nos enviara las predicciones para este 2026 antes del 4 de enero porque las publicaríamos en el periódico el primer lunes del año, es decir, este 5 de enero.

Predicciones de Minor Khayyan predijo la caída de Nicolás Maduro un día antes. (AFP)

Él nos envió por correo electrónico las predicciones el viernes 2 de enero y entre ellas decía bien claro: “Venezuela recuperará la libertad y será libre para alegría del mundo entero”, además, en otro apartado decía: “Nicolás Maduro se verá obligado a dejar el poder. Venezuela y el mundo celebrarán”.

Horas después de que nos diera las predicciones, estas dos se hicieron realidad porque el mundo se despertó el sábado 3 de enero con la noticia de que Estados Unidos hizo una intervención en Venezuela, detuvo a Nicolás Maduro y se lo llevó para el país norteamericano para que enfrente la justicia por múltiples delitos que le achacan.

Después de esto es probable que usted sienta curiosidad de saber qué otras predicciones nos dio el clarividente, pues aquí se las contamos.

Minor Khayyan nos envió las predicciones en las que se mencionaba lo que pasaría con Nicolás Maduro el 2 de enero. (Captura de pantalla)

Predicciones generales:

- En Estados Unidos morirá un expresidente e incluso la vida del presidente Trump correrá peligro.

- Venezuela recuperará la libertad y será libre para alegría del mundo entero.

- Mueren dos artistas de renombre internacional y un jugador muy famoso.

- Crisis económicas en algunos países del mundo.

- Habrá un virus que afectará mucho a la humanidad.

- Muchos accidentes aéreos en el mundo. La gente buscará más la espiritualidad.

Minor Khayyan habla sobre posibles muertes en este año. (Cortesía)

- Se dispara la depresión colectiva por el planeta.

- En Costa Rica la política estará bastante complicada.

- México y San José, California, serán sorprendidos por la madre naturaleza por un sismo de gran escala.

- El Papa León XIV tendrá muchas dificultades en el año.

Clima, terremotos, huracanes, catástrofes:

- De nuevo, pero esta vez con más fuerza, el mal tiempo azotará con furia como en años anteriores no se ha visto. Principalmente a las provincias de Guanacaste, Heredia y Limón. Serán cuantiosos los daños materiales. Las inundaciones amenazarán las vidas humanas, la agricultura, el ganado, las edificaciones e infraestructuras.

- El calentamiento global continúa agravándose en un problema más serio, originando el efecto invernadero que ocasiona el aumento de la temperatura, y es posible que el nivel del mar suba en los océanos.

- Fuertes temperaturas que no solo sofocarán a los habitantes de nuestro país, intensificarán el brote de epidemias, enfermando de gravedad a sectores de la población.

Anuncia que podría haber terremotos en el país. (Shutterstock)

- En algunas zonas de la costa sur de la provincia de Limón, el agua salada avanzaría hacia la tierra. Estos oleajes de gran magnitud invadirán sectores en los que hay viviendas.

- Siendo nuestro país volcánico, los movimientos sísmicos son normales; pero este año, dos o tres terremotos potentes ocasionarán daños cuantiosos.

Revelaciones de vida interplanetaria:

- Un observatorio chileno con el telescopio más potente del mundo, detectará la presencia de un objeto interestelar, que se desplaza por el espacio. La NASA confirmará que sus científicos consideran que no es un cometa y que sus astrónomos tienen la impresión que viene de otro sistema planetario. Y que se trata de una nave tripulada y no significa una amenaza para nuestro planeta.

En este año 2026, al fin la humanidad conocerá si existen o no seres inteligentes en otros mundos, con metales valiosos como el níquel o el hierro.

Personajes mundiales:

- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tendrá muchas dificultades. Su vida correrá mucho peligro.

- Vladimir Putin, el presidente de Rusia, tendrá un año de tensión y choques constantes. Se marcan consecuencias por errores acumulados que golpean dos frentes: estabilidad del régimen y resistencia personal (cansancio, desgaste, señales de límite). La lectura cierra con un punto crítico: una decisión final que redefine su rumbo.

- Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, verá afectada su salud y entrará en su máximo declive; su vida estará comprometida.

- Nicolás Maduro se verá obligado a dejar el poder. Venezuela y el mundo celebrarán (profecía cumplida).

También habla de lo que se espera en el deporte nacional. (Cortesía)

Personajes de la política nacional

- Rodrigo Chaves seguirá fuerte en popularidad, pero con tanta controversia a su alrededor, sufrirá variados quebrantos de salud, algunos de mucho cuidado médico.

- Álvaro Ramos (candidato del PLN): Las divergencias internas en su partido serán terribles para que alcance la presidencia. Pero puede que le permita ir a segunda ronda.

- Ariel Robles (candidato del Frente Amplio): Su discurso gana eco y marca agenda, pero el reto será convertir el entusiasmo en votos consistentes; se perfila como actor que incide en el tablero, aunque la cuesta electoral es exigente.

Deporte nacional

- ¿Quién será campeón del torneo de clausura (primer semestre)? ¿Y quién será campeón de apertura (segundo semestre)? ¿Saprissa, Alajuela o Herediano? La disputa entre Alajuela, Saprissa y Herediano será tremenda, pero la Liga, de la mano de su técnico, Óscar Ramírez, emerge como el gran favorito para repetir el título.

- Keylor Navas: Su disciplina personal, su don de persona tranquila y buenos sentimientos, lo mantendrán en excelentes condiciones para continuar ocupando buena posición en el mundo del fútbol.

- Yokasta Valle: Será un año de triunfos deportivos. Sorpresivamente, el país se enterará de su vida amorosa que ella ha sabido mantener en secreto.

Khayyan menciona lo que se espera para las hermanas Yokasta y Naomy Valle. (Alonso Tenorio)

- Naomy Valle: Su zodiaco sentimental en el 2026 le será muy conflictivo.

- Celso Borges: Para el 2026, en el fútbol continuará destacándose y, según su horóscopo, los asuntos difíciles estarán en su entorno personal.

- Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, pasará agotadoras jornadas que pueden afectar su salud, pero continuará en ganancia y su equipo podría repetir el título.

- Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, alcanzará triunfos importantes, pero tendrá muchas dificultades para consolidar una estructura adecuada para ser campeón.

- Jafet Soto, presidente del Herediano, completará su gran obra, el estadio Rosabal Cordero, pero su equipo encontrará dificultades en lo deportivo.

Jafet Soto podría tener listo al fin el estadio que prometió. (Lilly Arce)

- José Giacone, entrenador del Herediano: aunque su equipo estará en la pelea por el título, está muy complicado para alzar el trofeo principal. Y debido a eso, se tambaleará su puesto en el equipo rojiamarillo.

- Miguel “Piojo” Herrera, exentrenador de la selección de Costa Rica: Pese al fracaso con Costa Rica, logrará ser contratado por uno de los importantes clubes mexicanos.

- Osael Maroto, presidente de la Federación de Fútbol: Su fracaso con la Tricolor de no ir al mundial, hará que su gestión siempre esté cuestionada, pues el fútbol nacional seguirá en un calvario.

• Manfred Ugalde: el delantero nacional crecerá en el fútbol europeo y varios equipos importantes tratarán de contratarlo.

• Erick Lonis: estará de lleno colaborando en el equipo de sus amores, pero también tendrá encontronazos en su quehacer en la dirección morada.

Erick Lonis tendría varios encontronazos por su trabajo. (Milton Montenegro)

• Joseph Joseph: continuará con éxito su gestión como presidente de la Liga, y estará a las puertas de otro título.

• Jeaustin Campos: el entrenador costarricense podría volver a Costa Rica y tratará de repetir éxitos en algún equipo grande.

• Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, se alejará del fútbol y se tomará un buen merecido descanso.

• Mariano Torres seguirá convertido en el mejor futbolista de Saprissa, pero tendrá que cuidarse de las lesiones, que lo dejan fuera de partidos claves.

• Sherman Güity, el atleta nacional, seguirá con sus éxitos en los paralímpicos, y continuará acumulando medallas doradas.

• Wálter Centeno: su talento sigue intacto, pero siempre encontrará contratiempos en su carácter tan temperamental.

También habla de lo que se espera para Wálter Centeno. (Cortesía)

• Alexis Gamboa, uno de los mejores jugadores de Tiquicia, continuará con éxito, pero pasará por algunas lesiones de cuidado.

• Andrea Vargas: la atleta tendrá un año complicado, pero siempre estará activa en las competencias.

Pronto, en una segunda entrega, les contaremos las predicciones de Khayyan para los protagonistas de la farándula nacional.