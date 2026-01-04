“La impunidad no es para siempre”: venezolanos en Costa Rica celebran el inicio de la libertad

La captura de Nicolás Maduro fue recibida con una explosión de emociones por la comunidad venezolana en suelo tico.

Para marcar este momento, el comando ConVzla convocó a una reunión este domingo a las 10 a. m., en la plaza de la Democracia, en San José.

Venezolanos se reunieron en la Plaza de la Democracia para celebrar la detención de Nicolás Maduro (Cortesía)

El significativo lugar se vistió de gala con los colores de la bandera de Venezuela y todos los asistentes mostraron sonrisas y miradas llenas de esperanza. Adultos mayores, jóvenes y niños, todos llegaron a celebrar lo que consideran como el inicio de la esperada libertad.

La invitación fue abierta tanto para los venezolanos que viven en Costa Rica como para nicaragüenses y cubanos que saben bien lo que es sufrir una dictadura. También asistieron costarricenses que se alegran de la detención de Maduro.

Para Gabriela Onetto, coordinadora del comando ConVzla en Costa Rica, este evento no es solo una noticia, sino un “hito fundamental e irreversible” que marca el fin de la impunidad.

Llegaron llenos de esperanza a celebrar la caída de Nicolás Maduro. (Cortesía)

“Los venezolanos hemos comprendido que sí, que llegó el momento de la libertad. Esto demuestra que quienes han sido responsables de tanta desgracia finalmente van a tener que enfrentar la justicia”, afirmó Onetto.

El inicio de una transición compleja

A pesar del entusiasmo, la líder venezolana en Costa Rica mantiene los pies sobre la tierra. Siguiendo el mensaje de María Corina Machado, advierte que lo que viene es la fase más difícil del proceso.

Onetto explica que en Venezuela no había un gobierno tradicional, sino una “estructura criminal” que aún no ha sido desmantelada por completo.

Las banderas de Venezuela se apoderaron de la Plaza de la Democracia. (Cortesía)

Ella asegura que la comunidad sigue exigiendo que se reconozca la voluntad expresada el pasado 28 de julio del 2025, cuando eligieron a Edmundo González como su presidente legítimo. Esto pese a que Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos administrará Venezuela durante la etapa de transición y que la oposición (en este caso Edmundo González y María Corina Machado) no están preparados para dirigir el país.

La venezolana también ve como una prioridad urgente la liberación de casi 1.000 detenidos por razones ideológicas que aún permanecen tras las rejas en el país suramericano.

Incertidumbre y fe en el apoyo internacional

Sobre la intención de Estados Unidos de administrar la transición, Onetto reconoce que el apoyo de Washington es vital.

Con los pies en la tierra, los asistentes se mostraron positivos sobre el futuro. (Cortesía)

“Confiamos en Dios, en que las cosas se van a ir acomodando, y en que se va a respetar esa voluntad popular, aunque entendemos que evidentemente esta transición requiere del apoyo de Estados Unidos, que ha sido un aliado fundamental en esta lucha, porque ni los venezolanos ni la causa democrática tiene las armas para combatir a esta estructura criminal tan poderosa”, señaló.

En cuanto a la situación actual dentro de Venezuela, los reportes de familiares indican una mezcla de sentimientos. Aunque hay alegría, también existe una gran incertidumbre y angustia por temas prácticos como el suministro de combustible y servicios básicos en las próximas horas.

Los venezolanos llevan décadas esperando la caída del régimen. (Cortesía)