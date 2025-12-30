Uno de los regalos más populares de esta Navidad no está regulado en país y representa mucho peligro

Uno de los regalos más comunes de esta Navidad en Costa Rica también es uno de los más peligrosos.

Se trata de los scooters eléctricos, un medio de transporte que, pese a su creciente popularidad, no cuenta con regulación en el país y puede poner en riesgo tanto a quienes los utilizan como a peatones y conductores.

Cada día son más populares

Aunque los scooters eléctricos llevan varios años en el mercado, su presencia en las calles y carreteras del país se ha incrementado notablemente durante este mes de diciembre. Cada vez es más común verlos circular por zonas urbanas e incluso por vías de alto tránsito vehicular, a pesar de que cualquiera puede utilizarlos sin implementos de seguridad y sin enfrentar sanciones.

Esta situación ya había sido advertida por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), cuando señaló que estos medios de transporte no están contemplados dentro de la legislación actual.

Advertencia del Cosevi

El Cosevi advirtió que estos medios de transporte no están regulados en Costa Rica. (Albert Marín.)

“Estamos en el tema de la micromovilidad, es una alternativa para transportarse; sin embargo, debo dejar claro que en Costa Rica transportes como el scooter no están regulados”, explicó en ese momento Roy Rojas, director de Proyectos del Cosevi.

El funcionario fue enfático en advertir sobre los peligros de circular en carreteras diseñadas para vehículos a alta velocidad.

“Por ningún motivo alguien en un scooter debe meterse a las vías que permiten altas velocidades de circulación a los vehículos. El peligro es ese efecto de chupadero, de succión, que provoca un vehículo pesado cuando pasa muy rápido a la par de transportes livianos como esos scooters”, indicó.

Según Rojas, este fenómeno también afecta a peatones y ciclistas, por lo que pidió extremar precauciones.

Riesgo para todos los usuarios de la vía

El uso de medios de transporte no regulados no solo pone en peligro a quien los conduce, sino también al resto de usuarios de la vía.

Así lo confirmó Silvia Retana, vecina de Cartago, quien relató dos experiencias que vivió recientemente con scooters eléctricos.

“La primera vez estaba caminando en Cartago centro, por la línea del tren, y un muchacho en un scooter casi me atropella, porque venía a alta velocidad. En esa zona son muy comunes”, contó.

La segunda situación ocurrió mientras conducía su vehículo. “Iba manejando en Guadalupe de Cartago y venía un muchacho a toda velocidad en la carretera. Me tocó hacerme a la orilla porque manejo con precaución; si hubiera ido a la misma velocidad que él, lo hubiera atropellado”, relató.

Retana aseguró que cada día observa más scooters en la vía pública y que muchos conductores no toman las medidas necesarias para circular de forma segura.

Falta de regulación y llamado a la prevención

Mientras no exista una normativa clara que regule el uso de los scooters eléctricos, el riesgo continuará presente en calles y carreteras del país. Autoridades y ciudadanos coinciden en que es necesario mayor control, educación vial y conciencia, especialmente en una época en la que estos dispositivos se han convertido en un regalo frecuente.

