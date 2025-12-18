Cosevi anuncia cierre por vacaciones: ¿Qué pasa si le retienen el vehículo o las placas este fin de año?

¡Mucho ojo! El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) cerrará sus puertas durante dos semanas por las vacaciones de Navidad y fin de año.

El director ejecutivo de la institución lanzó una advertencia clara: no habrá trámites de devolución de bienes, es decir, de placas, ni vehículos, durante el cierre, por lo que una infracción grave podría dejarlo “a pie” durante todas las fiestas.

Fechas de cierre y peapertura

En cumplimiento de la directriz del Poder Ejecutivo, el Cosevi suspenderá la atención al público los días 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1, 2, 3 y 4 de enero de 2026.

La atención normal en todas las oficinas se restablecerá el lunes 5 de enero de 2026.

Jeffrey Cervantes Bermúdez, director ejecutivo del Cosevi, fue enfático al recordar las consecuencias de una detención por parte de los oficiales de tránsito en estas fechas.

“Para cualquier vehículo o matrícula que sea retenida... no podrá ser tramitado su retiro hasta el próximo año, una vez que el Cosevi retome labores”, detalló.

Esto se debe a que la Ley de Tránsito otorga un plazo de tres días hábiles para que los oficiales entreguen la documentación y custodia de los bienes decomisados. Para efectos legales, este conteo de tres días iniciará apenas el 5 de enero de 2026.

¿Cómo recuperar su vehículo en enero?

Si usted es de los que debe gestionar la recuperación de un bien retenido una vez que pase el feriado, el Cosevi recuerda que el trámite no es presencial inmediato, sino que requiere gestión previa, por lo que deberá programar un espacio a través del sitio oficial; la dirección habilitada es www.csv.go.cr.

La recomendación de las autoridades es clara: respete las normas de tránsito para evitar que un descuido arruine sus celebraciones de fin de año, ya que la institución no hará excepciones durante su periodo de descanso.