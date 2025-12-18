Chinaoke reabre debate sobre turismo e inseguridad en el país

El Chinaoke que fue compartido el martes 16 de setiembre durante el programa de Teletica, El Chinamo, tocó una de las fibras más sensibles del país: el turismo.

En el video se hace referencia a los elevados precios en los restaurantes, la inseguridad en las zonas costeras, la disminución del turismo por la inseguridad, la construcción de nuevos resorts en las zonas costeras, entre otros temas.

Sabemos que el turismo es un sector muy importante en el país, pues Costa Rica depende de él para generar ingreso económico. Sin embargo, su imagen ha sido golpeada a nivel internacional por la inseguridad. Por ejemplo, hace unas semanas, Estados Unidos emitió una alerta de advertencia a viajeros debido al crimen.

El Chinaoke que fue publicado el martes 16 de diciembre se trató sobre el turismo y la inseguridad en el país. Foto: Captura de pantalla (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En dicha alerta, se advirtió sobre asaltos armados, robos en propiedades de alquiler y casos de extorsión.

Además, los medios de comunicación internacionales han informado sobre la triste realidad que se vive cada día en cuanto a la seguridad ciudadana.

Caída en turismo genera efectos en el país

El estudio Balance Económico y Social 2025 y Desafíos para la Próxima Administración del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) reveló que la llegada de turistas disminuyó y eso provocó que el empleo también bajara.

A octubre de este año, ingresaron al país 2.349.461 personas. Durante este periodo en el 2024, se habían reportado 2.392.531 turistas que ingresaron a Costa Rica.

En el último año, la visita de viajeros procedentes de Estados Unidos disminuyó a 1,9%.

Debido a eso, el empleo bajó en el sector turístico. Hubo una pérdida de alrededor de 22.170 empleos en el último año.

Inseguridad en las zonas costeras

Según los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), compartidos este miércoles 17 de diciembre, Limón es la segunda provincia donde se han reportado más casos de homicidio.

En total, se han reportado 166 asesinatos. Puntarenas está en tercero con 119 casos y Guanacaste se encuentra en quinto lugar con 75.

La mayoría de los casos se dieron por presunto ajuste de cuentas o venganza, 576. En segundo lugar, hubo muertos por discusión o riña, con 95 casos.

Todos los días los medios de comunicación reportamos lamentables hechos en diferentes partes del país. Por ejemplo, un hombre murió baleado a inicios de diciembre frente a una barbería en el centro de Puntarenas.

Limón es la segunda provincia donde hay más casos de homicidio, según el OIJ. Puntarenas es la tercera. Foto: Reiner Montero

Una joven de 30 años también falleció baleada a inicios de este mes en barrio La Colina de Limón.

En lo que va este año, se han reportado un total de 833 casos de homicidio.

Este medio le consultó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) su postura sobre el Chinaoke, sin embargo, se está a la espera de su respuesta.

