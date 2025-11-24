Nuevo tour desde el aeropuerto Juan Santamaría muestra lo mejor de Alajuela

Los turistas podrán conocer un pedazo de Costa Rica mientras esperan su vuelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría gracias a una iniciativa en alianza con la Municipalidad de Alajuela y varias instituciones.

Por medio del Alajuela City Tour, los viajeros internacionales podrán tener una gira en la provincia donde se ubica el aeropuerto, pasando por lugares emblemáticos de la Ciudad de los Mangos.

El recorrido parte desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría e incluye visitas al monumento a Juan Santamaría, el bulevar Carlos Luis Fallas, el parque Central, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y la plaza Tomás Guardia.

Los turistas serán acompañados por estudiantes de Hospedaje y Gastronomía de la UTN, quienes serán sus guías turísticos y edecanes. Con ellos, tendrán una experiencia cultural y gastronómica que incluye presentaciones de bailes folclóricos y degustación de cafés de especialidad.

A través del Alajuela City Tour, los turistas podrán conocer lugares emblemáticos de la provincia alajuelense. (AERIS/AERIS)

Esta iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela y AERIS Holding Costa Rica, en alianza con la Municipalidad de Alajuela, la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Oficina Turística de Alajuela y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

“El Alajuela City Tour busca ir más allá de la experiencia tradicional del pasajero. Queremos que quienes transitan por el aeropuerto descubran la historia, la cultura y la calidez de la ciudad que les da la bienvenida o los despide. Es una forma de conectar el turismo aéreo con el turismo local y de generar beneficios directos para la comunidad”, indicó Valeria Chanto, encargada de Comunicación de AERIS.

¿Cuánto cuesta el Alajuela City Tour?

Según AERIS, el paquete de Alajuela City Tour tiene un costo de $40. Incluye transporte desde y hacia el aeropuerto, acompañamiento de un actor-guía, póliza de riesgos, refrigerio y la ventaja de Fast Track al regreso al aeropuerto, para que los turistas tengan un tránsito más ágil hacia su vuelo.

La empresa que opera el aeropuerto afirmó que el equipaje de los turistas será resguardado bajo todos los protocolos de seguridad e impuestos incluidos.

Este tour está disponible todos los días en dos horarios, a las 10 a.m. y a las 3 p.m.

