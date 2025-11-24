Diputado Antonio Ortega actualiza su estado de salud luego de ser operado del tórax

El diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio (FA), dio una actualización sobre la cirugía de tórax a la que fue sometido la semana pasada.

A través de una publicación en redes sociales realizada el domingo 23 de noviembre, el legislador comentó que se está recuperando “con mucha paciencia y reposo”.

Además, señaló que, aunque esté ausente temporalmente de la Asamblea Legislativa por su recuperación, su despacho continuará trabajando con normalidad.

Ortega también se mostró agradecido por el apoyo recibido.

El diputado Antonio Ortega continúa recuperándose de la cirugía del tórax a la que fue sometido. (Antonio Ortega/Antonio Ortega)

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito por sus oraciones y buenos deseos a raíz de la cirugía de tórax que tuve esta semana, los próximos días espero responder cada uno de sus mensajes”, expresó el diputado.

¿Por qué se sometió a una cirugía?

Antonio Ortega sorprendió el martes 18 de noviembre en una publicación en redes sociales al compartir que fue sometido a una cirugía.

Él fue internado en el hospital Calderón Guardia el jueves 13 de noviembre para que le hicieran un procedimiento debido a un nódulo que tenía en el tórax.

El diputado Antonio Ortega sorprendió la semana pasada al compartir que fue sometido a una cirugía del tórax. (Cortesía de Antonio Ortega/Cortesía de Antonio Ortega)

Un nódulo es una masa o protuberancia que puede formarse en distintas zonas del cuerpo. Generalmente, tiene una forma redondeada u ovalada.

En dicha publicación, el legislador agradeció a su familia, allegados y amistades por las oraciones, buenos deseos y apoyo.

