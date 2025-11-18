Política

Diputado del Frente Amplio está internado en el hospital Calderón Guardia por una cirugía de tórax

Diputado del Frente Amplio revela que está internado en el hospital Calderón Guardia por una cirugía de tórax, esto fue lo que le pasó

Por Rocío Sandí

El diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, reveló que está internado en el hospital Calderón Guardia debido a que le hicieron una cirugía de tórax.

El propio legislador contó que fue internado el jueves pasado y que los médicos le hicieron el procedimiento este martes debido a un nódulo que estuvo bajo observación médica durante el último año.

Diputado Antonio Ortega fue operado del torax
Diputado Antonio Ortega fue operado y está internado en el hospital Calderón Guardia. (Cortesía)

Ortega explicó que, por la recuperación, estará incapacitado y fuera de la Asamblea Legislativa y de las giras durante varios días.

Defendió el trabajo del personal de la CCSS

Desde el hospital, Ortega aprovechó para elogiar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y lanzar un mensaje político en su defensa.

“El internamiento me permitió reafirmar la inmensa institución que es la CCSS y lo sabios y generosos que fueron nuestros antepasados, pero también la mezquindad de quienes la quieren quebrar y la han golpeado tantas veces”, manifestó.

Un nódulo es una masa o protuberancia que puede formarse en diferentes partes del cuerpo y, generalmente, tiene una forma redondeada u ovalada. Su desarrollo puede ser en la piel, los órganos internos, las glándulas o cualquier otro tejido del cuerpo.

Plenario Legislativo
El legislador fue operado de un nódulo. (Rafael Pacheco)

Ortega agradeció a su familia, allegados y amistades por las oraciones, buenos deseos y apoyo durante estos días.

Él compartió una foto desde el centro médico en la que se ve con buen semblante, y vistiendo la tradicional ropa de hospital.

Aunque estará fuera de la Asamblea, el legislador aseguró que su despacho seguirá trabajando con normalidad.

