Salud examinó comidas en Zapote y Pedregal y el resultado de algunas fue desagradable

No es la primera vez que pasa. Una vez más en los festejos de fin y principio de año en Zapote y Pedregal se detecta comida contaminada.

El Ministerio de Salud, que mantiene una vigilancia sanitaria constante y preventiva en los festejos populares que se realizan en Zapote, Curridabat y Belén de Heredia, confirma que encontró alimentos contaminados.

En los festejos de Zapote y Pedregal el ministerio de Salud encontró alimentos contaminados. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Durante los muestreos realizados en días anteriores, permitieron detectar alimentos con resultados positivos por coliformes y E. coli (o sea, contaminación fecal), bacterias que evidencian contaminación en los alimentos en dos establecimientos de comidas en el Campo Ferial de Belén y presencia de Staphylococcus aureus, bacterias que evidencian contaminación en los alimentos en cuatro establecimientos de comidas Inspecciones en el Campo Ferial de Zapote y Curridabat", asegura Salud.

LEA MÁS: Millones del segundo sorteo de Consolación quedaron en manos de puros jóvenes

Las autoridades sanitarias actuaron de inmediato y giraron órdenes sanitarias para la aplicación de medidas correctivas, incluyendo limpieza, desinfección, fortalecimiento de las prácticas de higiene en los negocios donde se encontró la comida contaminada.

El Ministerio de Salud sigue revisando y analizando los festejos populares 2025-2026. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Posteriormente, tras una reinspección, se comprobó el cumplimiento de las medidas y se autorizó la continuidad de la operación, además de realizarse un nuevo muestreo de los alimentos que presentaron contaminación.

LEA MÁS: Este secreto para que la masa de los tamales quede más sabrosa nunca la habíamos escuchado

“Adicionalmente, se decomisaron tres carnés de manipulación de alimentos falsificados y uno vencido. Los documentos fueron decomisados y las personas responsables fueron retiradas de sus labores de inmediato”, dice Salud.

Cada atracción mecánica es muy vigilada y revisada por el Ministerio de Salud. (Ministerio de Salud/Cortesía)

¿Cómo le fue a los redondeles de toros? Salud responde tras “la inspección a los redondeles se determinó que las condiciones generales son adecuadas y seguras.

LEA MÁS: Revisamos las predicciones que hizo Minor Khayyan en el 2025 y cuesta creer todas las que pegó

Los redondeles de Pedregal y Zapote también pasan por la lupa de Salud. (Ministerio de Salud/Cortesía)

“Todos los extintores se encuentran al día y debidamente rotulados, la rampa de acceso cumple con la pendiente requerida para personas con discapacidad, y aspectos como graderías, manejo de residuos sólidos, cabañas, servicios sanitarios, lavatorios y rotulación se encontraron en buen estado y sin observaciones”.