Este secreto para que la masa de los tamales quede más sabrosa nunca la habíamos escuchado

Doña Luisa Urbina nos abrió las puertas de su casa para compartir un sabroso tamal en nuestro tercer capítulo del “Cazador de tamales”. Nos fue excelente porque probamos una cuchara que tiene como principal ingrediente el amor.

Doña Luisa tiene 54 años, 30 de los cuales los ha vivido en Dos Cercas de Desamparados. Nos cuenta que ella desde chiquilla veía a sus papás haciendo tamales, pero se animó a cocinarlos ella hasta hace un año.

Doña Luisa nos recibió con mucho amor en su casa en Dos Cercas de Desamparados. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Me quedé sin trabajo y fue ahí cuando mis hijos me dijeron que me pusiera a hacer tamales porque me quedaban sabrosísimos y va a ver que sí los vende. La primera vez hice 18 piñas entre de pollo y de res. No me quedó ni uno, más bien me hicieron falta como 50 piñas.

“Para la siguiente tanta aumenté a 30 piñas y también se fueron todas, también me hicieron falta. Así arranqué y fue como me convencí que podía hacer tamales muy ricos para la venta porque necesitaba urgentemente un ingreso”, nos comenta la desamparadeña quien encontró en los tamales la salvada que necesitaba para llevar los frijolitos a la mesa de su hogar.

Se envalentonó a hacer tamales en diciembre del 2024, por eso para enero creyó que ya se paraba todo porque se acababa la época navideña.

“Qué va, la gente me siguió buscando para pedirme tamales. Los tamales no tienen época, se comen todo el año”, aseguró.

La carne cruda con las papas y zanahoria en rodajas grandes y gruesas, así aprendió doña Luisa. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Estilo muy diferente

Les contamos que quedamos muy sorprendidos al ver el estilo que usa doña Luisa para hacer sus tamales. Resulta que pone la carne de pollo o cerdo cruda en el tamal y así amarra las piñas.

“No le diga a nadie (dice entre risas), pero el secreto de poner la carne cruda es que cuando usted está cocinando el tamal la carne va soltando su caldito y deja la masa supersabrosa, sobre todo porque la masa también ya va arreglada con buen caldo. Es doble sabor”, nos explicó.

Fiorella, la hija de doña Luisa, ya va aprendiendo la herencia familiar para la tamaleada. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“La masa la arreglo bien bonita, con buen condimento Maggi, papas y con caldo de cerdo o pollo, dependiendo de los que vaya a hacer. Aprendí que la carne va cruda cuando ya se alista el tamal y creo que aprendí bien porque me quedan bien ricos. Esa forma de hacerlos no la cambio porque estoy segura que si lo hago la gente notará la diferencia”, reconoció.

Llenos de amor

¿Tienen ingrediente secreto sus tamales? Le preguntamos.

“Sí. Se puede decir sin problemas, es el amor. Cada tamal que hago lleva mucho amor, así aprendí de mis papás. Uno puede ponerle los mejores ingredientes y los más caros a un tamal, pero si no les pone amor, no saben ricos”, responde doña Luisa.

Doña Luisa echó las piñas de tamales en esa ollona que Maggi le regaló. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Ese amor en cada tamal fue heredado porque doña Luisa aprendió de sus papás y ahora su hija, Fiorella Arauz, está terminando de aprender a hacer tamales y también está convencida de que el amor debe ponérsele por toneladas a la masa.

“Por eso el emprendimiento de mi mamá se llama ‘Amor casero’, porque es puro amor de hogar ese ingrediente adicional. Mi mamá pone las papas y la zanahoria en rodajas grandes y gruesas porque es como se hace en cada casa”, explica Fiorella.

Nos tocó probar los tamales de doña Luisa y sí, la carne cruda se va cocinando y le da un gran sabor a la masa. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

No deje de disfrutar de este tercer capítulo y espere el cuarto porque viajamos a La Milpa de Heredia.